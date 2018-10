La traca final de Gastronomika

La vigésima edición de San Sebastian Gastronomika Euskadi Basque Country arriba este miércoles a su fin. El Kursaal está a rebosar y los clientes y expositores aprovechan las últimas horas de una feria que ha vuelto a demostrar la pujanza de la gastronomía, un sector siempre en auge, que combina la tradición y la modernidad, y que no se pone límites porque sabe que si hay algo imbatible en la vida son los sueños.

De la agenda de hoy destacan varios hitos. La traca final llega completa, apetitosa, sabrosa y contundente. Porque el último día de la feria es sinónimo de varias cosas. Por ejemplo, del concurso nacional de parrilla, que cumple su novena edición. Un must para los carnívoros, que no van a desaprovechar la oportunidad para comer la mejor carne. Como novedad, este año la cata se degustará en el exterior del Kursaal, en las carpas situadas en la terraza de La Zurriola. La lista de participantes está formada por el asador Ana Mari (Irun), Carbón Negro (Madrid), Kaixo (Ibiza), Pura Brasa (Pineda de Mar, Barcelona), Txakoli Simón (Bilbao), Castru Gaiteru (Celorio de Llanes, Asturias), Hotel Botánico y restaurante Brunelli's (Puerto de la Cruz, Tenerife) e Ipuzcoa (Madrid).

Mientras, los amantes del vino tienen una cata atractiva en la sala 10, donde se degustarán una serie de caldos procedentes de Hungría. Los vinos de Eger, Tokaj, Villány o Somió son bodegas fascinantes, auténticas, que acuden a Gastronomika con el objetivo de ser descubiertas. Por otra parte, los talleres y actividades van a reflejar la amplitud del arte culinario. Va a haber la oportunidad de apreciar la esencia del mar con el plancton Algán. También de sorprendernos con los secretos mejor guardados del atún rojo. Desde Soria nos van a enseñar cómo trasladar los ingredientes del bosque al plato. Y Málaga quiere abrirse paso con sus bondades gastronómicas.

Finalmente, para los que acudan al auditorio tienen a su disposición ponencias para todos los gustos. Por ejemplo, hoy le toca comparecer a Hilario Arbelaitz, alma máter del Zuberoa de Oiartzun, que disertará sobre las esencias para el refinamiento. Chele González viene desde Manila, Rodolfo Guzmán desde Chile, Germán Martitegui desde Buenos Aires y Rodrigo de la Calle desde Madrid para desvelarnos métodos creativos para los postres. Y por la tarde intervendrá Quique Dacosta, tres estrellas Michelin, que versará sobre los orígenes, la evolución y lo onírico. Lo divino y lo humano en el Kursaal.

Ésta es la traca final de San Sebastian Gastronomika. ¿Se la van a perder?