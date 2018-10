«Tengo salud. Lo tengo todo»

«Soy otra persona, nada que ver con el que era antes». Osiris Aibar, dominicano de 42 años que reside desde hace 10 en Gipuzkoa, es el titular de esta frase. En un año su vida ha cambiado «para bien». Ha superado el tumor que le fue diagnosticado en octubre de 2017, «un linfoma de Hodgkin en grado 3», un cáncer muy agresivo en los ganglios. «Lo he pasado muy mal pero la enfermedad ya ha remitido y no tengo células cancerígenas», señala. En pleno proceso de recuperación física desea lanzar un mensaje de «optimismo» para todas aquellas personas que lo «estén pasando mal en este momento por la enfermedad». Él lo tiene claro, «se puede salir, hay que ser positivos. La vida es una larga historia y el cáncer es un capítulo dramático de la misma, pero no es el final. Hay que seguir luchando». Este es el mensaje que piensa trasladar hoy en Donostia a todas las personas que participen en la gran cuestación que realiza la Asociación Española contra el Cáncer de Gipuzkoa.

La historia de este dominicano que reside actualmente en Alegia no está marcada solo por el cáncer. La vulnerabilidad y la exclusión social también están presentes. Osiris fue noticia el pasado febrero en este periódico cuando relató que debido a su enfermedad tuvo que dejar de trabajar, «y por ello, mis ingresos desaparecieron». Desde que le fue diagnosticada la enfermedad está de baja médica y recibe 700 euros de prestación, «de los cuales gasto 600 para pagar el piso donde vivo». No le duelen prendas en reconocer que lo ha «pasado muy mal. Me dieron 12 ciclos de quimioterapia». Reconoce que «ha sido hasta el momento la experiencia más amarga de mi vida. Solo de pensarlo me entra el terror en el cuerpo», suspira. Para colmo, durante su convalecencia su madre murió en la República Dominicana y «obviamente no pude viajar. Estaba en la cama pasando los efectos de la quimio. Fue muy duro». Su situación económica no ha variado un ápice en todo este tiempo aunque confía en que cuando «tenga el alta la situación cambie». Vive de las ayudas económicas que le ofrecen sus amigos «y de los 125 euros que me han dado durante 5 meses desde el Ayuntamiento de Alegia».

No obstante, convivir con el cáncer y luchar por su vida le han hecho cambiar sus prioridades vitales. «Durante mi convalecencia me agobiaba por la enfermedad y por mi situación económica. Ahora mi vida no corre peligro y veo todo con otro prisma. El tema económico ya se resolverá. Ha pasado a un segundo plano», reconoce. «Cuando has vivido tan de cerca de la muerte cambias y aprendes a valorar lo que tenías y tienes. Yo no lo hacía. Ahora sí. Podría decir que a través del cáncer he conocido la felicidad», dice con rotundidad. Sin células tumorales desde el 11 de mayo, sigue acudiendo cada tres meses al Hospital Universitario Donostia para hacerse los correspondientes chequeos: «Los últimos análisis me los hicieron el día 24 de septiembre y todo está bien».

Más allá de la «pequeña ayuda» que recibe del municipio de Tolosaldea donde reside, ha contado durante este proceso con la colaboración de la AECC Gipuzkoa, «en forma de orientación y apoyo psicológico, tanto para mí como para mi hija, que también lo ha pasado muy mal». Como forma de agradecer esa ayuda Osiris va a participar hoy en la gran cuestación que organiza esta entidad que lucha contra el cáncer en Gipuzkoa.

«Estar en la calle»

Esta cita se llevará a cabo durante toda la mañana en un total de 14 puntos de San Sebastián con la participación activa de más de un centenar de voluntarios debidamente identificados. El horario de la cuestación es de 9.30 a 14.00 horas, en diferentes barrios de la ciudad: Antiguo, Centro, Amara, Gros y Egia.

Como es habitual se colocarán unas mesas con información de todos los servicios gratuitos que presta la asociación y los voluntarios se desplazarán por las calles aledañas con una hucha en la mano. La Asociación contra el Cáncer de Gipuzkoa lleva 30 años realizando esta acción solidaria en la calle, los mismos años que lleva trabajando por enfermos y familiares. La cuestación que se realiza una vez al año «es una de las fuentes de ingreso de la asociación que presta todo sus servicios (terapias psicológicas, ayuda en duelo, préstamo de material, sesiones para dejar de fumar, etc...) de manera gratuita», recuerdan desde la entidad.

«Se trata no solamente de recaudar fondos, sino también de estar en la calle y que la ciudadanía sepa que estamos ahí con el fin de que el dinero recaudado reinvierta en los pacientes y familiares, y en la sociedad guipuzcoana en general», explican. El pasado año, desde esta institución, atendieron a cerca de un millar de personas con cáncer y familiares en sus 6 sedes repartidas por todas las comarcas guipuzcoanas.

Además del acto de hoy en Donostia, ayer también realizaron una cuestación en Legazpi, mañana en el Colegio La Salle de Irun se celebrará el segundo Zumbathon Bénefico con destino de lo recaudado a la AECC Gipuzkoa, la sociedad Gure Bide de Elgoibar acogerá el lunes a las 18.00 horas un encuentro médico-gastronómico para la prevención el cáncer de colón y el miércoles, en Biodonostia, se realizarán los 'Encuentros AECC Gipuzkoa' dirigidos a empresas del territorio para explicarles cómo pueden financiar la investigación en cáncer.