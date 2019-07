«Salió por su pie y apareció en la comisaría ebrio diciendo que su coche estaba en el río» 00:32 Bomberos observan el estado en el que quedó el vehículo que se precipitó a la regata de Igara en la mañana de ayer. / KAREL LÓPEZ Un marroquí de 35 años cayó con su vehículo a una regata en Igara, caminó hasta la sede de la Ertzaintza en el Antiguo y tras dar el aviso y 'soplar' fue detenido ALEXIS ALGABA SAN SEBASTIÁN. Martes, 9 julio 2019, 07:10

Hay una frase que dice que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Los agentes de la Ertzaintza en la comisaría donostiarra del barrio de El Antiguo no pusieron en duda ayer a primera hora de la mañana las palabras de un joven que entró en la sede explicando que su coche había caído al agua en una regata situada en Igara. No salieron de su asombro al comprobar el estado de embriaguez del sujeto, un marroquí de 35 años, pero no dudaron de su versión y avisaron directamente a la Policía Municipal, ya que es a ellos a los que les compete la atención de accidentes de tráfico en el casco urbano sin heridos.

Efectivos de la Guardia Municipal acudieron al lugar sobre las 7.15 horas y efectivamente, en uno de los cruces un par de vallas habían resultado arrancadas de cuajo y un Opel Zafira reposaba sobre su parte derecha en la regata a unos dos o tres metros de la acera. Rápidamente alertaron a los Bomberos de Donostia, que minutos antes de las 8 de la mañana ya se encontraban en la zona. Según fuentes próximas al suceso, el conductor no era capaz de aclarar si viajaba solo en el vehículo o no, por lo que los servicios de rescate trataron de comprobar inicialmente si el vehículo estaba vacío. También se desplazó al lugar una ambulancia para atender a un posible segundo ocupante del coche o, en su defecto, revisar el estado del propio conductor. Finalmente se comprobó que viajaba solo y los bomberos pudieron sacar el vehículo de la zanja con más tranquilidad.

2,4 kilómetros

Lo que más sorprendió a los agentes es que después de un accidente de tales características, el conductor del vehículo pudiera salir por sus propios medios del coche, trepar hasta la acera y desde ahí dirigirse a pie hasta la comisaría de la Ertzaintza próximo a la playa de Ondarreta. Un paseo que, en total, alcanza los 2,4 kilómetros, de forma que el conductor tuvo que caminar durante media hora hasta llegar a la sede de la Policía Vasca para dar la voz de alarma. «Es increíble que saliera por su propio pie y llegara caminando ebrio a la comisaría para decir que su coche estaba en el río», explican miembros del operativo de rescate.

Los bomberos donostiarras y la Guardia Municipal trabajaron en el lugar de los hechos hasta las 9.30 de la mañana cuando finalizaron las labores y se pudo reabrir al tráfico la vía afectada. El conductor fue arrestado tras dar positivo en el control de alcoholemia.