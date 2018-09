Ana Saenz de Olazagoitia: «Hay tramos de ríos que no se puede aspirar a recuperar» Ana Saenz de Olazagoitia presentó ayer su ponencia sobre restauración de ríos en los Cursos de Verano de la UPV. / MICHELENA Investigadora y geógrafa de la UPV Ha clasificado la calidad de la morfología fluvial del Oria, el Urumea y el Oiartzun en base a un trabajo de campo y la cartografía digital GAIZKA LASA SAN SEBASTIÁN. Martes, 25 septiembre 2018, 06:30

Se ha mojado para conocer los ríos de Gipuzkoa. Cámara y bloc en mano, Ana Saenz de Olazagoitia (Vitoria, 1976) ha recorrido palmo a palmo gran parte de los ríos Oiartzun, Oria y Urumea con un equipo del departamento de Geografía, Historia y Arqueología de la UPV. A su trabajo de campo se ha sumado luego la cartografía digital para que la información sea exhaustiva. Ayer fue una de las ponentes estrella del congreso GeoEuskadi en el marco de los Cursos de Verano de la UPV.

- Su ponencia iba de restaurar la morfología fluvial...

- Sí. Los ríos están siendo alterados y sufren presiones en cuanto a uso y aprovechamiento de agua, ocupación de su espacio natural, etcétera. Esto deriva en la desaparición de la dinámica propiamente fluvial. Así, se impone hacer medidas de restauración para intentar devolver a los ríos a su estado más natural posible.

- ¿Qué papel juega ahí su departamento de la UPV?

- La Diputación de Gipuzkoa es la que está haciendo un esfuerzo importante en restauración fluvial. Está tirando muchos azudes o presas que ya están obsoletas que no tienen el objetivo para el que fueron concebidas. Nosotros lo que hacemos es un diagnóstico, más novedoso y exhaustivo, de los ríos de cara a futuros proyectos de restauración.

- ¿En qué consiste la novedad?

- Hacemos una especie de jerarquía de la calidad de los ríos, pero no desde el punto de vista de la calidad biológica o la calidad físico-química, sino de la hidrogeomorfológica, es decir, de lo que tiene que ver con las formas que se crean a raíz de la propia dinámica del ríos.

- ¿Cómo trabajan?

- Primero hacemos un exhaustivo recorrido de campo de los ejes y los principales afluentes de cada cuenca. Empezamos con el Oiartzun en 2013 y luego hemos hecho lo mismo en el Oria y el Urumea. Los informes están entregados. Ahora estamos con el Urola. Sacamos muchísimas fotos, cogemos una serie de puntos geolocalizados con el GPS y hacemos croquis de los ríos. De lo que se trata es de identificar procesos geomorfológicos e impactos antrópicos.

- ¿Impactos?

- Sí. Todo lo que no sea natural: un muro de defensa, una tubería, una plantación que no se corresponde con la vegetación natural del río. Todo lo que no sea propio de la dinámica fluvial.

- ¿Dónde entran en juego los recursos de GeoEuskadi?

- Los ríos que hemos tramificado los tenemos geolocalizados. El trabajo de campo lo llevamos al ordenador y lo digitalizamos, con la cartografía que GeoEuskadi tiene disponible. Todo el trabajo es de cartografía digital.

- ¿Para qué conocer todo eso?

- A partir de los procesos geomorfológicos vemos cómo funciona el río. A partir de los impactos vemos la calidad que se le va restando. Lo que conocemos es en qué estado natural o lejos de lo natural está el río. A partir de esta información se hace una tramificación. Nos hemos recorrido más de 200 kilómetros en el Oria y no todos los tramos son iguales. Para trabajar hay que tramificar en base a unas tipologías: tramos en roca, tipo cascadas, rápidos y remansos, saltos y pozas...

- Y una vez hecha la clasificación...

- A los tramos se les atribuye una calidad. En función del índice hidrogeomorfológico y de los impactos se derivan cinco categorías: muy buena, buena, moderada, deficiente y muy mala. Aquellos tramos que tienen una calidad buena o muy buena van a constituir la condición de referencia de los tramos que tienen una calidad moderada, deficiente o muy mala, para que de cara a una futura restauración se sepa hasta dónde podríamos llegar.

- Supongo que no tendrá un titular sobre la calidad de los ríos de Gipuzkoa...

- No. Es una información detallada que pasamos a la Administración para vea qué tramos requerirían una serie de actuaciones de restauración. Luego está el potencial de recuperación. No podemos aspirar a restaurar, por ejemplo, un tramo alterado de la cuenca baja del Oria que atraviesa un polígono industrial o un núcleo urbano. Descartamos los tramos que son irreversibles.

- Entonces, no nos va a decir qué río goza de mayor calidad...

- No se pueden comparar. Por ejemplo, está claro que el río Oiartzun tiene menos impactos que el Oria, por núcleos industriales y urbanos. Lo que podemos arrojar son las calidades de los tramos de las tres cuencas en general: el 19,4% de tramos tiene calidad muy buena, el 22,6% buena, el 25% moderada, el 16,7% deficiente y un 3,3% muy mala. Hay un 13% de tramos alterados a los que no hemos aplicado el índice de valoración.

- En algunos tramos de río se ha actuado para evitar inundaciones. A eso en su estudio le llamarán impacto negativo...

- Totalmente negativo. Nosotros defendemos que en la medida de lo posible a los ríos hay que dejarlos tranquilos. El problema es que desde siempre nos hemos instalado en las llanuras de inundación de los ríos. El río no es solo cauce, comprende las riveras y las zonas de inundación. Tiene sus fases y su vida. También sus crecidas. No podemos evitar que los ríos sean ríos.