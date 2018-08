«A un sacerdote también le toca llorar mucho»

Al escuchar al padre Carlos a uno le dan ganas de ser sacerdote aunque solo sea por unas horas para así sentir esa felicidad de la que tanto habla. Y debe de ser verdad lo que dice, porque no para de sonreír y de dar gracias a Dios por haberle regalado «toda esa maravilla» que es su vocación. «La felicidad es fruto de una vida entregada. Cuanto más te entregas, más feliz eres», dice. Aunque muchas veces eso suponga llorar.

Carlos Sobrón habla de su «vida de plenitud» en un despacho de la parroquia de Gurutzeaga, en el barrio donostiarra de Aiete, a la que llegó en septiembre de 2014 junto al también sacerdote Javier Pueyo para sustituir al párroco, que se jubilaba. Ambos tomaron en 2015 el relevo y desde entonces atienden a las necesidades espirituales de una feligresía que, aunque suene raro en estos tiempos que corren, no deja de aumentar. «La parroquia está creciendo, en los últimos años se ha doblado el número de fieles. Damos gracias a Dios porque cada vez tenemos más trabajo».

Historias Salto emocional. En pocas horas pasó de confortar a un hombre que se moría a atender a una mujer que acababa de tener un hijo. «Fue un salto emocional del dolor profundo a la felicidad». La felicidad. «Es el fruto de una vida entregada. Cuanto más te entregas, más feliz eres», asegura el párroco de Gurutzeaga. «Mi vida es de plenitud», dice

A sus 52 años, este sacerdote nacido en un pequeño pueblo de La Coruña dio sus primeros pasos como cura en Talavera de la Reina, «en una parroquia muy pobre de un barrio de la periferia con muchos problemas de familias desestructuradas, paro, drogas y muy bajo nivel cultural, pero con gente muy sencilla y buena». Tras una etapa en Toledo, fue destinado a Chile. «De la noche a la mañana me encontré siendo misionero en tierras lejanas y fui allí más feliz de lo que podría imaginar. Recuerdo que a veces pensaba: 'Si alguien quiere emociones y aventuras, lo mejor es ser sacerdote'».

Y ahora está en Aiete, un barrio acomodado que no tiene nada que ver con el de Talavera de la Reina y que, economías aparte, el padre Carlos describe como «muy joven y vivo». «Hay muchas familias jóvenes, muchos niños en catequesis, grupos de Confirmación, jóvenes, coro, equipos de liturgia, preparación del matrimonio, catequistas, pastoral penitenciaria, grupo de oración y un equipo de voluntarios de lujo».

Tal y como lo cuenta es como si estuviera describiendo algo parecido al paraíso, pero no siempre es así. Ser sacerdote «supone estar cerca de la gente», y eso significa que también se sufre con ella. El padre Carlos recuerda el día, hace ya meses, en el que le llamaron para ir al hospital a confortar a un hombre que se estaba muriendo. «Estuve en sus últimos momentos con él y con su familia, con sus dos niños presentes, que se despedían de su padre. Fue muy duro».

Abandonó el hospital con un nudo en la garganta y cuando regresó a casa recibió una llamada telefónica. «Era una mujer que acababa de tener un hijo y tuve que regresar». Pasó en poco tiempo de ayudar a morir a recibir la vida. «Fue un salto emocional del dolor profundo a la felicidad y te dices entonces 'Dios, cuánta vida me haces vivir'», explica Carlos. Es como estar situado entre dos mundos. «Te toca llorar mucho pero también reír mucho. Estás con la gente y sufres con ella, es muy duro pero también muy gratificante; la vida de un sacerdote es intensísima».

«Una luz interior»

Para ser partícipe de tantas alegrías y pesares es necesaria una vocación que el padre Carlos no buscó y que encontró de una manera que solo un sacerdote puede relatar. «Me fue viniendo conforme iba creciendo mi amistad con Cristo. Me gustaba mucho ayudar a la gente y que los demás conocieran la maravilla del amor de Jesús; la amistad con Cristo me llenaba de tanta alegría que no podía permitir que los demás no la disfrutaran».

La oportunidad se le presentó un día de ejercicios espirituales. «El Señor me hizo comprender que su amor no es conocido, que la gente sufre muchísimo por esta razón sin saberlo y, lo peor, que él también sufre porque su amor es desconocido. Ese día empezó mi vocación». Fue entonces cuando comenzó un camino que le condujo al seminario. «Cuando estaba dentro tuve dudas porque quería confirmar que eso era lo que Dios quería», admite. Pero pronto los recelos se disiparon y algo comenzó a crecer en él. «Es algo que uno no elige, una luz interior que ilumina toda tu vida».

Viste clergyman y hace preguntas personales sobre los hijos y el trabajo que en otro lugar y con otra persona habrían sonado indiscretas, pero aquí no resultan difíciles de contestar. Da la sensación de que le interesa lo que oye, de que sabe escuchar. Es una habilidad que, de todas maneras, forma parte de su trabajo. «Tenemos que ser psicólogos y también gestores. Somos un poco de todo, preparas una charla, atiendes a un enfermo, visitas a un pobre, preparas la catequesis e intentas que las cuentas te cuadren».

No hace falta que diga esto último porque a su espalda un gran cartel depositado en el suelo anuncia una colecta entre los feligreses. «Hace unos años se tuvieron que construir las dependencias parroquiales y todavía debemos a los bancos una deuda enorme de 745.000 euros. Estamos intervenidos y no podemos hacer muchos gastos que serían habituales en circunstancias normales. Para gastarte 50 euros en un tóner nuevo –añade Carlos– te lo tienes que pensar».

Este es uno de los problemas a los que se enfrenta en su quehacer diario. El otro, y el más importante, es la falta de tiempo. «No llego a todo, por más que trabajo siempre me quedan cosas pendientes para mañana a pesar de que no pierdo ni un solo minuto durante el día».

Jornada agotadora

Tal y como la cuenta, su jornada es agotadora. Se levanta temprano en el piso que comparte con otros sacerdotes y va a la capilla. «Allí paso hora y cuarto con el Señor, recargando bien las pilas. Durante el día dedico largos ratos a la oración». Tras el desayuno, acude a la parroquia, donde dedica las horas a atender a las personas que acuden al despacho o a «tareas más prosaicas como arreglar la calefacción, barrer la entrada o limpiar los baños, comprar todo lo necesario, coordinar agendas con todos los agentes parroquiales, intentar que salgan las cuentas o contestar correos».

Después de comer y de orar en la capilla sale corriendo a coger el autobús para ir hasta la Adoración Perpetua, donde ocupa su puesto en un confesionario durante una hora. Y luego vuelta a la parroquia, en la que esperan los niños de la catequesis y sus familias. «Esto se llena de gente, entre los de la comunión y la confirmación se te juntan aquí trescientos niños». Es el momento de atender a los que le esperan, dar confesiones, oficiar la misa, seguir atendiendo a los que aún esperan o acudir a alguna reunión pendiente. «Suelo llegar a casa medio muerto, pero muy contento de estarlo. Ceno y luego otro rato a la capilla. Después, dedico tiempo a la lectura espiritual, que me encanta. Apago la luz a las doce y antes le vuelvo a dar las gracias al señor por hacerme tan feliz».

El padre Carlos no ofrece la mano al despedirse. Da un abrazo al visitante y le traza con los dedos una cruz en la frente. «Que Dios te bendiga», dice. Y uno sale de allí algo desconcertado, con una sensación no sé si extraña pero sí diferente. Con una sonrisa en los labios.