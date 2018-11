Un robot made in Gipuzkoa viaja a Estados Unidos

«Es un privilegio que el Gobierno de Estados Unidos, concretamente el Laboratorio Nacional de Idaho (INL), nos haya elegido a nosotros en todo el mundo para realizar este proyecto», comentó ayer Jesús Valero, director de salud de Tecnalia, en la presentación del robot 'Darts'. En enero, el departamento de Energía del INL se puso en contacto con la empresa guipuzcoana de tecnología con el objetivo de que diseñara un robot que pudiera manejar materiales radioactivos. Once meses más tarde, 'Darts' está terminado, testado y listo para ser empaquetado y llevado a Idaho.

El objetivo del laboratorio norteamericano, líder mundial de investigación de materiales radioactivos, era conseguir una solución segura y ágil para que sus operaciones sean cada vez más productivas, ya que las formas de operar que emplean en la actualidad son difíciles de controlar, poco intuitivas y limitadas para trasladar piezas de un espacio a otro.

El INL contactó con Tecnalia cuando conocieron un robot quirúrgico que habían creado con fines médicos. «Nos llamaron y nos dijeron que estaban buscando un sistema que trabajara de la misma manera, pero en un escenario totalmente diferente», explicó Valero, «así que nos pusimos manos a la obra y diseñamos 'Darts', una solución que se adapta a espacios mucho más grandes y peligrosos para los seres humanos», añadió. «Al fin y al cabo, si una persona se expone a radiación puede tener secuelas en su organismo y desarrollar enfermedades como el cáncer», afirmó el director de salud del centro guipuzcoano.

Tecnalia consiguió un contrato de un año con INL y durante estos meses un equipo de ocho personas ha estado trabajando junto al Laboratorio Nacional de Idaho en esta novedosa solución robótica. Lo que 'Darts' permite es que el operador trabaje con mayor destreza en cada actuación. Con este nuevo sistema, los robots controlados a distancia reproducen fielmente los movimientos de las manos del operador. Por lo tanto, la forma de manejarlo es más precisa, segura e intuitiva. Asimismo, se prevé que con este método de trabajo, la manipulación de piezas radioactivas sea más rápida y efectiva, con lo que aumentaría el rendimiento de la instalación.

Puede realizar operaciones de elevación y colocación de piezas. / Usoz

«Hoy hemos pasado el último examen y todo ha salido como esperábamos, así que ya está listo para llevarlo a Estado Unidos», comentó Valero sonriente. Los responsables del proyecto estuvieron durante el fin de semana en las instalaciones de Tecnalia, en Donostia, realizando pruebas para verificar que «todo estaba bien». Aunque el director de salud afirma que confiaba «plenamente en el equipo», al ser algo «que no se había hecho hasta ahora y único en el mundo, siempre tienes la duda de que las cosas no salgan como estaban previstas». Pero, «afortunadamente, el trabajo ha merecido la pena». También dijo que todavía queda un trabajo «muy laborioso por delante». Varios miembros del equipo irán a Idaho para instalar el equipo, verificar que no ha sufrido daños en el viaje y preparar a los futuros operarios, porque «cualquier persona no puede manejar este armatoste».

Sistema remoto y automático

Tecnalia ha creado 'Darts', un novedoso robot compuesto por dos piezas principales: la primera consta de dos brazos robotizados, 'Yogui' y 'Boo-Boo' que hacen alusión al personaje de cómic. Cada uno de ellos está motorizado por una pinza para manejar objetos radiológicos y, la segunda parte, es remota y está ubicada en una zona segura de las instalaciones, donde está sentado el técnico que controla los movimientos del robot.

Este sistema opera de forma automática y remota. En la primera, los robots están en la zona radioactiva y pueden realizar operaciones de elevación, movimientos y colocación de piezas. En la segunda, un técnico, dentro de una celda protegida y fuera de la zona radioactiva controla con unas gafas 3D y a tiempo real los movimientos de los brazos del robot.

Este tipo de tecnología ya se ha aplicado en el sector médico, para facilitar la cirugía no invasiva. También se puede utilizar en entornos donde hay presencia de sustancias nocivas. A pesar de ello, este robot dispone de nuevas incorporaciones, como la visualización 2D y 3D, que permiten enfoques innovadores, más productivos y de menor coste para resolver este tipo de dilemas.