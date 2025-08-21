Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un agente de la Ertzaintza inspecciona las puertas de dos viviendas en un bloque de Irun. F. de la Hera
Seguridad

Los robos con fuerza en viviendas crecen un 40% en verano en Gipuzkoa respecto al resto del año

Aunque los porcentajes fluctúan mucho entre un ejercicio y otro, el verano pasado se rozaron los 500 delitos en domicilios y en lo que va de año se ha dado un aumento del 9%

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:00

El verano, cuando miles de domicilios en Gipuzkoa se quedan vacíos por las vacaciones de sus moradores, es la estación preferida por los delincuentes para ... entrar a robar en las viviendas. Las estadísticas delictivas del año pasado demuestran con datos una percepción que los diferentes cuerpos policiales tienen muy presente: en el tercer trimestre del año, el que engloba los meses estivales de julio, agosto y septiembre, los robos con fuerza en domicilios se incrementaron un 41% en Gipuzkoa en comparación con la media de los otros tres trimestres del año. El balance de criminalidad del Ministerio de Interior –el más completo porque recoge los datos de la Ertzaintza, las policías locales, la Policía Nacional y la Guardia Civil– contabilizó 497 delitos por robo con fuerza en domicilio en el tercer trimestre de 2024, cuando la media de los otros tres trimestres del año fue de 351 delitos conocidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fiestas de cumpleaños ilegales en los parques públicos
  2. 2 Viaja quince días a Francia y no da crédito a su vuelta: «Cuando llegué al País Vasco fue como entrar en Rumanía»
  3. 3

    Fallece una niña de un año y cuatro de sus familiares resultan heridos en un accidente en la AP-1 en Soraluze
  4. 4

    Aíslan con tuberculosis a un preso tras la paliza en el pasadizo de Egia en Donostia
  5. 5

    Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador denuncian amenazas del Ayuntamiento de Bilbao en un duro comunicado
  6. 6

    La tasa de basura subirá más que el IPC en los municipios de Gipuzkoa y dependerá del reciclaje
  7. 7 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  8. 8 «Te vas a hinchar a correr»: el aviso a Merino para que no fichara por este equipo cuando jugaba en la Real
  9. 9 GKS denuncia que EH Bildu «criminalice» su «actitud crítica con la policía» en Ondarroa
  10. 10

    La desolación de una familia vasca en un pueblo de Palencia: «Hemos perdido la casa familiar en la que pasábamos los veranos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los robos con fuerza en viviendas crecen un 40% en verano en Gipuzkoa respecto al resto del año

Los robos con fuerza en viviendas crecen un 40% en verano en Gipuzkoa respecto al resto del año