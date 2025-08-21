Los robos con fuerza en viviendas crecen un 40% en verano en Gipuzkoa respecto al resto del año

El verano, cuando miles de domicilios en Gipuzkoa se quedan vacíos por las vacaciones de sus moradores, es la estación preferida por los delincuentes para ... entrar a robar en las viviendas. Las estadísticas delictivas del año pasado demuestran con datos una percepción que los diferentes cuerpos policiales tienen muy presente: en el tercer trimestre del año, el que engloba los meses estivales de julio, agosto y septiembre, los robos con fuerza en domicilios se incrementaron un 41% en Gipuzkoa en comparación con la media de los otros tres trimestres del año. El balance de criminalidad del Ministerio de Interior –el más completo porque recoge los datos de la Ertzaintza, las policías locales, la Policía Nacional y la Guardia Civil– contabilizó 497 delitos por robo con fuerza en domicilio en el tercer trimestre de 2024, cuando la media de los otros tres trimestres del año fue de 351 delitos conocidos.

Las diferencias del verano con respecto a las otras estaciones del año fluctúan mucho en función de cada año, y el 40% registrado en 2024 es calificado de «excepcional» por diversas fuentes policiales, aunque todas admiten que la época estival es un caldo de cultivo perfecto para que se dé un incremento de los robos con fuerza en vivienda. Sobre todo, porque es la época del año en la que un mayor número de domicilios se quedan vacíos. «Pero la media habitual de incremento en verano suele rondar el 10%», indica un mando de la Ertzaintza. En 2023, de hecho, la diferencia fue excepcionalmente baja y el tercer trimestre apenas despuntó un 4% respecto al resto.

Fuentes de la Ertzaintza avanzan a este periódico, a la espera de que se elaboren y publiquen las estadísticas de los meses estivales, que este verano el repunte no será tan elevado como el anterior por los delitos registrados hasta ahora en julio y la mitad de agosto. Pero esta menor diferencia veraniega vendrá motivada también por que en el primer semestre del año se ha registrado una subida en los robos con fuerza en domicilios de Gipuzkoa del 8,8% respecto al año anterior, según las estadísticas de la Ertzain-tza. Si en los seis primeros meses de 2024 la Policía vasca contabilizó 467 robos en viviendas, en el primer semestre de 2025 la cifra se ha elevado a 508. Por su parte, el Ministerio de Interior solo ha publicado por el momento la estadística global (de todos los cuerpos policiales) del primer trimestre del año en Gipuzkoa, donde el incremento de estos delitos es aún mayor: del 32%, al pasar de 316 a 417.

Subidas desde la pandemia

Las estadísticas delictivas muestran una tendencia ascendente de los robos en viviendas de Gipuzkoa desde la pandemia. En 2020, con el confinamiento y las restricciones a la movilidad, la mayor presencia de los ciudadanos en sus domicilios hizo que el global de delitos bajara hasta los 1.200. Un año después, ya con menos restricciones y la población guipuzcoana recuperando su movilidad habitual, los robos con fuerza en viviendas se elevaron hasta los 1.249. Aunque no fue hasta 2022 cuando dieron un salto espectacular y se dispararon hasta los 1.675 en un año en Gipuzkoa. En 2023 y 2024 se estabilizaron en unas cifras algo más bajas, con 1.572 y 1.551 delitos contabilizados, respectivamente. Pero la subida del 9% experimentada en el primer semestre de este 2025 anticipa que el presente año puede volver a marcar unas cifras en máximos.

Los consejos Cerradura actualizada Es importante que las puertas de acceso a las viviendas cuenten con cerraduras actualizadas.

Cerrar con llave Cerrar la puerta siempre con llave y no solo con el eslabón.

Redes sociales No publicitar en redes sociales cuando se está fuera de vacaciones.

Revisión Que algún vecino o familiar revise el domicilio periódicamente y vacíe el buzón.

A las cifras de los robos con fuerza en domicilios habría que sumar también los que se producen en anexos a la vivienda como garajes o trasteros. Los datos del Ministerio de Interior de los últimos años referentes a Gipuzkoa muestran que cada año se suman cerca de mil delitos más a los cometidos en las propias viviendas. Si en 2024 se contabilizaron 1.551 robos en los hogares, los que engloban a domicilios, establecimientos y otras instalaciones subieron hasta los 2.460.

Vacaciones Los ladrones aprovechan que esta es la época del año en la que más viviendas están vacías

Fuentes de la Ertzaintza señalan que los robos en garajes o trasteros son muy volátiles «en función de los grupos que operan en cada momento. Cuando coincide un grupo bastante activo, a veces protagoniza una campaña que eleva mucho este tipo de robos, pero en pocos días a lo mejor bajan de nuevo». En estos casos, los robos suelen ser de menor cuantía.