Ricardo Díez Muiño: «El DIPC ha perdido algún investigador porque no se podía pagar un piso en San Sebastián»

El DIPC nació hace 25 años con una clara intención de impulsar la internacionalización de la actividad científica vasca. Desde su inauguración, en abril del 2000, alrededor de 5.000 investigadores provenientes de instituciones de todo el mundo han pasado por el centro. Sin embargo, de un tiempo a esta parte la escasez y carestía de la vivienda se ha convertido en un obstáculo para muchas empresas a la hora de captar talento y nuevos trabajadores. También para el Donostia International Physics Center. «Hemos perdido algún investigador, sobre todo jóvenes, porque no se podía pagar un piso», reconoce el director de la institución, Ricardo Díez Muiño.

Encontrar casa en Gipuzkoa se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza. La falta de vivienda es una preocupación para muchos debido a la alta demanda, la escasez de oferta y el encarecimiento de los precios tanto de compra como de alquiler. La situación se agrava por el aumento de alquileres turísticos, la especulación inmobiliaria y la falta de creación de nuevos hogares. Gipuzkoa es uno de los territorios en los que la dificultad para el acceso a esta es aún mayor, especialmente en Donostialdea. Un «problema social en general» para el que ni si quiera las mentes más privilegiadas escapan.

«Encontrar un sitio para vivir es complicado y para los investigadores jóvenes, que en un momento dado tienen que optar por el alquiler o se quieren establecer y comprar vivienda, se ha convertido en un hándicap», explica Díez Muiño, que segura que «cada vez hay más personal viviendo en Lasarte, Astigarraga, Hernani u Oiartzun porque no se pueden permitir vivir en San Sebastián».

Sin viviendas en San Sebastián

Según los últimos datos, el precio medio de los contratos de alquiler firmados en Gipuzkoa es de 880 euros, mientras que en la capital, San Sebastián, se dispara hasta los 1.149 euros, con una horquilla más o menos amplia dependiendo del barrio. «Nos ha venido gente que ha decidido irse a otro sitio después de estar un tiempo porque tenían ofertas económicamente mejores y no veían bien cómo podían seguir aquí», apunta el director del DIPC. Esta situación, agrega, está haciendo que San Sebastián «pierda ese atractivo» que el centro ha construido en este cuarto de siglo y que ha posicionado a la capital guipuzcoana en la vanguardia de la ciencia.

El Ayuntamiento de San Sebastián ya detectó este problema habitacional hace tiempo y puso en marcha, allá por el año 2011, el primer proyecto para intentar mejorar la situación. Ese año, el consistorio promovió el primer 'Talent House' en la calle Duque de Baena, en el barrio de Aiete. Tras el éxito del proyecto, Donostia acometió una nueva obra para levantar la segunda residencia temporal en el Alto de San Bartolomé para investigadores y personal del sector de I+D+i. «A nosotros nos ayuda un montón porque actúa como una plataforma de aterrizaje para muchos jóvenes investigadores», cerciora. En Gipuzkoa, otro ejemplo similar es el realizado por el Ayuntamiento de Beasain en el año 2021.