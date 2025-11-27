Viaje al corazón de 'Revive Ipuskoa'

Iñaki Izquierdo Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:07 | Actualizado 00:18h. Comenta Compartir

Cada mañana, a las diez, un cubo atado a una cuerda baja desde el balcón del Aquarium. Recoge una muestra de agua, se sube a mano y se mide la temperatura del mar con un termómetro. Todos los días, desde 1947. Un trabajo artesano que, sin embargo, aporta información clave para el estudio del gran problema de las próximas décadas, el calentamiento global. No por casualidad, el Aquarium fue el escenario escogido para la mesa redonda 'Construyendo Gipuzkoa: miradas hacia el presente y futuro del territorio', dentro de la iniciativa 'Revive Ipuskoa Bizi', un viaje en el tiempo que promueve El Diario Vasco, en el que colabora la Diputación de Gipuzkoa y que también cuenta con la participación del Ayuntamiento de Donostia.

La elección del lugar no es anecdótica porque este edificio es una falla donde entran en contacto las placas tectónicas de la modernidad, el cubo de agua, y la posmodernidad, el acuario con tiburones convertido en atracción turística, la gran industria del siglo XXI. De esta fricción surgen tensiones que se liberan en todas las direcciones. La confrontación entre la razón como base de la idea de progreso y la posmodernidad que la niega y la conduce a su crisis de legitimidad actual.

De todo eso se habló este miércoles en el Aquarium a iniciativa de este periódico en un encuentro con el público, que llenó el auditorio para compartir el proyecto audiovisual de DV en pantalla grande, con una sesión de cine muy especial con la proyección de los vídeos que se han ido emitiendo en la web de DV y en redes sociales para conmemorar el milenio de la primera mención de Gipuzkoa. También se emitió el adelanto del próximo episodio, que recreará los temporales que azotaron al territorio.

Fue una mirada al pasado con emoción, pero también se quiso viajar al futuro, de la mano de cuatro protagonistas de diferentes sectores que hablaron de cómo proyectan Gipuzkoa desde sus disciplinas. En esa mesa redonda, moderada por el periodista de DV Mitxel Ezquiaga, estuvieron Jon Garaño, director de cine de la productora Moriarti y autor de películas como 'Handia', 'La trinchera infinita' o 'Marco';la historiadora y colaboradora de este periódico Ana Galdós Monfort; Miguel Ángel Carrera, director de AVS, la empresa fundada en Elgoibar que el año pasado lanzó el primer satélite vasco al espacio; y Oihane Mendizabal, arqueóloga de la Sociedad de Ciencias Aranzadi.

Presentado por la periodista Laura Chamorro, el encuentro recorrió la historia de Gipuzkoa a través de los vídeos, que permitieron comprobar en formato cine la 'magia' de la Inteligencia Artificial (IA), cuyas potencialidades sobrevuelan cualquier análisis de futuro. La conversación enseguida se enfocó hacia las dudas, las oportunidades y los miedos que genera.

Distinguir lo real

La IA afronta el reto de confrontar con su hermana menor, la revolución digital, que ha triunfado en el avance tecnológico pero en lo político ha dado una respuesta reaccionaria al negar la existencia de la verdad, cuestionar los derechos de las mujeres y las minorías, los laborales y hasta el cambio climático, que ese cubo colgando de una cuerda en la fachada del Aquarium se empeña en rebatir de forma metódica, cartesiana, durante más de 38.000 días consecutivos sin fallo.

La IA ha irrumpido en la conversación pública y aún debe mostrar que tiene capacidad para construir una idea de progreso y abolir la negación del futuro que ha traído la era digital, que solo admite el presente. El Diario Vasco ha abierto el debate en el ámbito que le corresponde, la búsqueda de la verdad. El objetivo del periodismo no es dar al público la cartelera del cine o información práctica que le facilite la vida, sino alentar su espíritu crítico y 'Revive Ipuskoa Bizi' no es dar movimiento a viejas fotografías en blanco y negro, sino anticipar el debate. No es una iniciativa estética –por mucho que la estética sea una de las fuentes esenciales del conocimiento–, sino una invitación a pensar en el futuro, que es un ejercicio que siempre se hace desarmado de cualquier certeza.

Los cuatro protagonistas del debate se remangaron para profundizar en esa jungla. Garaño reconoció el peligro de que llegue el momento «cuando no sepamos distinguir lo real de lo que no lo es». Polemizó con Galdós sobre la libertad creativa en las obras de ficción. Si el cineasta reclamó el derecho a llenar los huecos con la «imaginación» para un mejor resultado narrativo, la historiadora pidió fidelidad a los hechos, para a renglón seguido reclamar el protagonismo de los «humanistas» en la gestión futura de los desafíos de la IA. La arqueóloga Mendizabal señaló la obligación de llenar los huecos «con el método científico». Carrera habló de ir a Marte como quien va a comer a Zerain y resumió que, en el fondo, todo trata de «conocer más». Parece una obviedad, pero el CEO de AVS advirtió de que «más del 90% de lo que vemos no sabemos qué es», por lo que el campo abierto para el conocimiento es poco menos que infinito.

En un foro impulsado por un periódico, sonó oportunísima la apelación de Ana Galdós a construir «una ciudadanía crítica», ante la realidad de que, explicitó Carrera, «a muy corto plazo va a ser imposible identificar qué es falso y qué es cierto». Pero el científico atisba una solución: «Volveremos a vernos cara a cara».

Entre el cubo bajando por la fachada y los tiburones en la pecera, el debate en el Aquarium anticipó un mundo diverso, difícil de abarcar por la atomización de intereses, adscripciones políticas, sentimentales, nacionales y de todo tipo. El público intervino y no faltó la crítica a que en las imágenes antiguas revividas no se reflejan las dificultades y el sufrimiento de las capas populares de la sociedad. El periodista Iñigo Puerta, que lidera el equipo que realiza los vídeos y desveló los secretos del proyecto y cómo trabaja con ayuda de la inteligencia artificial para dar vida a las imágenes, explicó que es consecuencia de una realidad histórica. «En la Belle Époque quienes tenían una cámara de fotos eran los ricos, y no estaban muy interesados en retratar lo más desfavorecido de la sociedad». En los vídeos de 'Revive Ipuskoa' sí se ve retratada, por ejemplo, la dureza de las condiciones de trabajo de los obreros industriales.

«Un proyecto de emociones»

La jefa de Información de DV, Arantxa Aldaz, abrió el acto y subrayó que «por encima de todo, 'Revive Ipuskoa' es un proyecto de emociones, de personas, de las vidas de nuestros padres, madres, aitonas, y amonas, de las generaciones pasadas que contribuyeron a construir Gipuzkoa con trabajo, esfuerzo, solidaridad y progreso». También tuvo una mirada hacia el futuro y remarcó «la responsabilidad que tenemos todos de seguir escribiendo el guion de la película de Gipuzkoa desde el respeto, la convivencia y la igualdad, para que cuando dentro de mil años, alguien tenga la disparatada de idea de tratar de revivir cómo era la sociedad en 2025, salgamos bien en la foto».

La diputada general, Eider Mendoza, destacó la importancia de saber «a dónde queremos ir. Somos lo que somos por unos valores y si queremos ser algo en el futuro tenemos que reforzar esos valores, como el trabajo bien hecho y el compromiso. Tenemos que reforzar los valores comunitarios que nos identifican. Disfrutamos de una buena foto, pero queremos hacer las cosas mejor.

El alcalde de Donostia, Jon Insausti, dejó sentado que «Gipuzkoa y San Sebastián van a tener futuro, con la base de un trabajo comunitario, la dignidad y la capacidad de sacar proyectos adelante», conservando el vínculo de la vanguardia con la tradición. Como ese cubo que cada día vuelve a bajar al mar a las diez de la mañana y explica hacia dónde se dirige el mundo.