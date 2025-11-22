Un deporte unido a la tierra y atento a lo que pasa en el mundo

Iñaki Izquierdo Sábado, 22 de noviembre 2025, 22:21 | Actualizado 23:03h. Comenta Compartir

El deporte moderno es hijo de los cambios radicales que la Revolución Industrial introdujo en las condiciones de trabajo a partir del siglo XIX. Se creó una masa enorme de operarios, sujetos a un horario y alejados de la tierra de sus padres, en unas ciudades que crecían a una velocidad nunca vista. No se puede decir, sin embargo, que la máquina de vapor inventara el deporte. Aquellos pioneros aristocráticos, enfebrecidos por su idea romántica, acabaron por revivir nada menos que los Juegos Olímpicos dos mil años después de su desaparición en la antigua Grecia.

En el deporte conviven las modalidades modernas con las que provienen directamente de los oficios tradicionales, que entre los vascos mantienen una vigencia poco común, como es el caso de los herri kirolak o el remo, entre otros. En el caso de la pelota, se jugaba a largo entre los pastores en el monte. Julio Caro Baroja rescata que «textos y documentos medievales, relaciones de viajeros de los siglos XVI y XVII, nos prueban que el juego de pelota tenía ya por aquellas fechas numerosos partidarios en el Labourd, Guipúzcoa y Navarra». El deporte nace del trabajo y del ocio. Las máquinas crearon fortunas inmensas y fueron las nuevas élites enriquecidas quienes idearon el 'sport', pero la clase trabajadora enseguida lo hizo propio para ocupar su tiempo libre recién conquistado gracias a la lucha obrera. Este esquema es universal.

En Gipuzkoa se abrazó el deporte con entusiasmo desde los inicios, como atestiguan las imágenes antiguas que con la iniciativa 'Revive Ipuskoa Bizi' -promovida por El Diario Vasco en colaboración con la Diputación de Gipuzkoa para conmemorar los mil años de la primera aparición escrita de 'Ipuscua'- cobran vida mediante inteligencia artificial y pueden verse en diariovasco.com y redes sociales (Instagram, Tik Tok, X y You Tube).

Esa afición generalizada al deporte se mantiene viva, con tasas de participación muy por encima de la media de su entorno, tanto en lo relativo a la élite como al deporte salud y al deporte escolar, pese a los ataques recientes que sufre este último por sus detractores. Gipuzkoa lidera las tablas muy por encima de su peso demográfico. De los 43 deportistas vascos en París 2024, 17 eran guipuzcoanos, 12 vizcaínos, ocho navarros, cuatro alaveses y dos de Iparralde. Lo mismo sucede en las grandes modalidades colectivas, con equipos en todas las máximas categorías femeninas y masculinas.

Otro factor es la apuesta: en cuanto alguien logra algo, otro aparece y dice que lo puede mejorar

Otro factor influye, y es la apuesta. En cuanto alguien es capaz de conseguir un logro, hay otra persona que le desafía diciendo que lo puede hacer mejor. El vasco tiene en su ADN el deporte, en primer lugar por las modalidades relacionadas con el trabajo como los aizkolaris, los harrijasotzailes o el remo, deudor de los arrantzales. A eso debe añadirse su capacidad para adaptarse a los tiempos. Si en el siglo XVI los astilleros vascos eran la NASA del mar, como dijo Xabier Agote, con la llegada del hierro se supo pasar a hacer grandes navíos de metal. En el deporte sucede lo mismo. Igual que un industrial viajaba a la Exposición Universal de París en 1900 y copiaba una máquina americana Cincinatti para su taller de Elgoibar, los promotores del deporte en Gipuzkoa siempre han estado atentos y han sido sensibles a lo que pasa en el mundo. Si alguien hace surf en Hawai, otro se sube a una tabla en Zarautz.

Hay tal variedad, con una población tan limitada, que la práctica está fraccionada lo que, unido a que el fútbol arrasa con todo, hace que se resientan las modalidades originarias del país. Pero esa variedad es una riqueza que parece no tener fin porque Gipuzkoa siempre mira al futuro. También en el deporte.