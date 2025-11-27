Claudia Turiel Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:10 Comenta Compartir

El pasado sigue cobrando importancia en el presente, pues para avanzar hacia el futuro es necesario saber de dónde venimos. El Aquarium de Donostia fue ayer testigo de ello. Semana tras semana, domingo tras domingo desde el 7 de septiembre, El Diario Vasco ha indagado en las raíces más profundas del territorio para entender el proceso de transformación que ha vivido Gipuzkoa hasta convertirse en el territorio que es hoy.

En los minutos previos a la proyección de los distintos vídeos conmemorativos del milenio de 'Ipuskoa', la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, dialogaban con el director de El Diario Vasco, David Taberna, el director general de DV, Iñigo Martín, y la jefa de Información de DV, Arantxa Aldaz, sobre los valores y la cultura guipuzcoana representados en las imágenes proyectadas. El foro, presentado por la periodista de DV Laura Chamorro, contó con la ponencia de Iñigo Puerta, periodista de El Diario Vasco que lidera el equipo que realiza los vídeos. Éste explicó al público que llenaba la sala la importancia, y la dificultad, de encontrar un balance entre la Inteligencia Artificial y el elemento humano para que las imágenes sean lo más fieles posibles a la realidad de la época. Junto a él, la directora de Negocio de DV, Eli Ugalde, Mitxel Ezquiaga, periodista de DV que moderó la mesa redonda, el diputado de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial, Félix Urkola, y el diputado foral de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos, Unai Andueza.

Y, cómo no, los lectores de El Diario Vasco no pudieron faltar a la cita. «Es muy emocionante. Me ha recordado a aquello que nos contaban nuestros padres y nuestros abuelos», celebraba el donostiarra Javier Núñez, junto con su mujer, tras la proyección de los vídeos. Como él, Xabi Guillén se mostraba igual de emocionado, pues «nunca hubiera pensado que podría ver imágenes de tanta antigüedad en movimiento. Es una manera de recuperar la nostalgia de los distintos tiempos».

Por su parte, Ainhoa Garaño, se mostraba sorprendida porque «son imágenes que, hasta ahora, no se habían visto en movimiento. Es algo impresionante. Además es muy importante echar la vista atrás para continuar hacia el futuro», reflexionaba. Elena Castro y Larraitz Gainberri señalaban que «produce nostalgia pensar y ver qué han vivido nuestros antepasados». Beatriz Fernández aprovechó el encuentro para abordar «un uso de la Inteligencia Artificial con fines positivos».