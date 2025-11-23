La primera, hasta que llegó el fútbol

Iñaki Izquierdo Domingo, 23 de noviembre 2025, 06:54 Comenta Compartir

Cocinero antes que fraile, José Mari Barrentexea fue remontista profesional durante trece temporadas y hoy mantiene en pie la modalidad contra viento y marea desde el templo de Galarreta en Hernani. Es una enciclopedia de la pelota. «Es nuestro deporte, por encima de los demás. En Gipuzkoa siempre fue el principal hasta que se introdujo el fútbol. Ha habido pelotaris como los Atano... Y Gipuzkoa siempre ha sido muy fuerte, no solo ahora con la generación de Altuna III y compañía. Hace 80 o cien años, también».

Hoy hay frontones modernos por doquier, pero antes «en todos los pueblos había un frontoi txikia o un arkupe. La pelota es un juego muy fácil y eso favoreció su éxito. Y luego está el tema de la apuesta, cualquiera viene y dice 'yo soy más que tú', y hay que demostrarlo».

La mano ha sido y es la modalidad principal, aunque «en Estados Unidos la cesta punta se puso a la par por el dinero de las apuestas. Nuestros emigrantes han andado por todo el mundo, ¿y qué han llevado siempre consigo? La pelota. Donde hay una euskal-etxea hay un frontón. Siempre he dicho -continúa- que es una gran contradicción que exista el Campeonato del Mundo de Pelota Vasca y los vascos no tengan selección».

Barrenetxea quiere señalar que «una cosa muy especial de la pelota es la participación de las mujeres. En el año 76 o 77 fuimos a Madrid a un Trofeo Federaciones y allí estaban las raquetistas. Me extrañó. Decimos que las que juegan ahora son muy valientes, y lo son, pero aquellas mujeres, en aquella sociedad, sí que tuvieron valentía porque para ellas era muy difícil poder jugar».