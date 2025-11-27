Oihane Mendizabal: «Nunca tendremos todas las piezas del puzle de la historia» Para la arqueóloga de Aranzadi, «el reto es dar coherencia a los datos que nos dan las herramientas tecnológicas»

Acostumbrada a manejar objetos y piezas antiguas, para la arqueóloga Oihane Mendizabal proyectos como el de 'Revive Gipuzkoa' son «arqueología viva», porque las nuevas tecnologías son «ventanas al pasado que nos pueden ayudar a entender y construir una narrativa, algo que nosotros hacemos desde el punto de vista científico». Por eso, en su opinión el gran reto a futuro es «manejar estas herramientas tecnológicas y dar coherencia a todos los datos que nos ofrecen».

Descubrimientos arqueológicos como la mano de Irulegi son «una revolución para la historia del País Vasco». Mendizabal sabe muy bien lo que es interpretar y construir una historia a través de un objeto hallado en alguna excavación. «La historia en sí es un puzle y nunca tendremos todas las piezas, por lo que la iremos recreando. Sin embargo es muy importante saber quién ha hecho cada una de esas piezas, y eso es lo que condiciona la investigación. Puede haber un marco común, pero es difícil llegar a un sola narrativa».

Desde su experiencia, explicó que, en el caso del yacimiento de Irulegi, «cuando encuentras algo tan específico es más complicado interpretar, por lo que suele ser buen momento para reconstruir. Un objeto tan pequeño puede dar mucho de sí, tiene un gran relato. Hasta ahora se ha escrito mucho sobre la mano de Irulegi, pero todavía nos queda mucho por conocer».

La arqueóloga puso en valor que los audiovisuales sobre el pasado de Gipuzkoa hayan conectado tanto con el público, hasta el punto de permitir que algunos espectadores hayan podido reconocer a sus familiares.