Miguel Ángel Carrera. MORQUECHO

Miguel Ángel Carrera: «Hay que conocer de dónde venimos para saber a dónde vamos»

Tras llevar el primer satélite vasco al espacio, el CEO de AVS augura un futuro «inundado de información»

Itziar Altuna

Itziar Altuna

San Sebastián

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:00

El CEO de AVS (Added Value Solutions) y presidente de Ineustar, Miguel Ángel Carrera, puso la mirada en el futuro. AVS llevó al espacio el primer satélite 100% vasco el verano del año pasado y Carrera anunció que acaban de llevar un telescopio a Tenerife «para ver si hay vida en otros planetas». Por eso, en cierta medida, reconoció que lo que hacen ellos también podría ser arqueología, «porque trabajamos con muchos datos para intentar encontrar qué hay en el espacio».

A la pregunta de si lo que hacen ellos se podría parecer a lo que hizo Juan Sebastián Elcano hace 500 años, reconoció que «sí, pero sin jugarnos la vida. Lo nuestro también es exploración para conocer de dónde venimos y a dónde vamos».

Todavía queda casi todo por descubrir. Por eso, para Carrera «al ver imágenes antiguas intentamos entender el entorno, cuando en realidad, no conocemos la mayoría de la cosas que estamos viendo y nos rodean. La inteligencia artificial nos podrá ayudar mucho, pero para eso debemos conocer nuestro entorno. En el fondo, no somos más que una pelota que flota en el universo y estamos expuestos». Por eso lanzó un alegato para que «cuidemos el planeta».

En un futuro no muy lejano, Carrera se imagina una sociedad «inundada de información». Si hoy consideramos que vivimos rodeados de datos, para el CEO de AVS «estamos en la versión punto 0 de la inteligencia artificial, y será difícil detener todo esto». Sin embargo, entiende los «miedos lógicos» que existen, en un momento en el que hasta empieza a ser complicado emitir una firma digital. «Seguro que volveremos a las firmas ante notario», concluyo.

