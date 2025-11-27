Jon Garaño: «En 'Handia' buceamos en el pasado de Gipuzkoa» El director de la película sostuvo que en la ficción los realizadores juegan «con lo que nos llega del pasado»

Itziar Altuna San Sebastián Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Como los autores del proyecto audiovisual 'Revive Ipuskoa', el director de cine de la productora Moriarti Jon Garaño reconoció que «nosotros también hemos buceado mucho en el pasado» para producir películas históricas como la de 'Handia'. Sin embargo, hizo hincapié en que lo suyo es la ficción y «al contar una historia del pasado nosotros interpretamos ese pasado a nuestra manera».

En el caso de la historia del gigante de Altzo, Garaño insistió en que la película está basada en personajes reales, «pero cambiamos ciertas partes del relato con fines narrativos. En realidad, nadie hoy en día puede saber cómo fue una conversación en un caserío de Abaltzisketa en 1813». Por eso defendió que cada autor pueda tomarse «sus licencias» a la hora de contar hechos históricos o relatos de personajes reales, siempre y cuando quede claro que se trata de obras de ficción. «Al fin y al cabo, una película histórica no habla tanto del pasado sino del presente en el que se hace», dijo. «Mucha gente pensaba que el gigante de Altzo era un personaje de la mitología vasca... En ese sentido, también jugamos con las leyendas y lo que nos llega del pasado».

Garaño reconoció que siempre le han interesado las fotografías antiguas, «tengo muchos libros en casa», contó. «Me gusta mucho ver esas imágenes antiguas, porque te permite imaginar cómo era esa gente y sientes que puedes mantener una conversación con ellos».

Los audiovisuales del proyecto 'Revive Ipuskoa' también le generaron ese mismo sentimiento: «Verlos en movimiento hace que sea más fácil imaginar cómo se vivía en aquella época».