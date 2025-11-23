La plaza se ha subido a la modernidad

Iñaki Izquierdo Domingo, 23 de noviembre 2025, 06:55 Comenta Compartir

La relación del trabajo con los herri kirolak no necesita explicación. Aizkolaris, harrijasotzailes, segalaris y especialistas de otras modalidades encuentran su origen en las labores del caserío y del monte. «Y cuando se acababa el trabajo, siempre la apuesta», explica Joxerramon Iruretagoiena, Izeta II. «La apuesta siempre ha estado presente, pero ha evolucionado. Antes, en un desafío todo era secretismo y tensión. Hoy, en la plaza hay contrarios, pero fuera el ambiente es festivo. Los herri kirolak se han abierto y están a la altura del resto de deportes».

Izeta II es un testigo de excepción de su desarrollo. Cuatro txapelas del campeonato de Euskal Herria de piedras pequeñas y nueve veces vencedor de la Igeldoko Harria, entre otros logros, explica que «los jóvenes en los caseríos nos retábamos entre nosotros. Hasta hace 40 años, era un deporte que se vivía en silencio, todo se mantenía en secreto hasta llegar a la plaza. Cada uno trabajaba con su entrenador, con su círculo de confianza. Ahora se han abierto mucho».

Izeta II ha sido clave con su escuela en Aia. «Fui el primero. Tenía claro que los herri kirolak debían tener una salida como los demás deportes y abrí la escuela porque había que trabajar el futuro. La sociedad ha cambiado». Si de algo se muestra orgulloso es de haber logrado «la incorporación de las mujeres. En la escuela hay más que hombres y en todos los pueblos nos reclaman que compitan chicas. En la piedra hay más fichas femeninas que masculinas y diría que en general también. Es importante. Los herri kirolak están al alza». Se han subido a la ola de la modernidad.

