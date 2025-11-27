Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ana Galdós Monfort. MORQUECHO

Ana Galdós Monfort: «Los jóvenes quieren nuevas formas para acercarse al pasado»

La historiadora puso en valor todo lo que puede aportar la tecnología en la divulgación de nuestro pasado

Itziar Altuna

Itziar Altuna

San Sebastián

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:00

Para la historiadora Ana Galdós Monfort, los audiovisuales como los de 'Revive Ipuskoa' «crean empatía con el público». En su opinión, más allá de los libros de historia, las nuevas herramientas tecnológicas «consiguen acercarte de otra manera al pasado». En un punto, reconoció que los jóvenes, acostumbrados como están a las nuevas tecnologías, demandan nuevas formas para conocer la historia, «y si conseguimos dárselas, esto facilitará que se creen vínculos con el pasado que de otra manera no se conseguirían».

Sin embargo, destacó la importancia de la fuentes por las que le llegan a la sociedad los acontecimientos históricos o las biografías de los grandes personajes de la Historia, porque «dependiendo de la mirada con la que se presenten se interpretan las fuentes de una manera u otra». Por eso defendió que en la ficción se respete a los personajes históricos y no variar los acontecimientos que sucedieron, tal y como ocurre en la mayoría de las películas históricas.

Tras la proyección de los audiovisuales que 'reviven' cómo era la sociedad guipuzcoana, Ana Galdós reconoció que «me quedo con el lado humano de lo que hemos visto».

Sin embargo admitió que, si bien la intelegencia artificial «es positiva y puede ayudar a difundir mucho la historia», también tiene su lado negativo. En este punto se refirió a los bulos que se crean a diario y que provocan que muchas personas tengan una visión distorsionada de la realidad. «Hay que pensar que la divulgación de la historia se hacer para mantener viva nuestra memoria, y la inteligencia artificial también debe servir para eso».

