Reunión de cocineros: Andoni Luis Anduriz y Chicote eligen este restaurante de Hondarribia

L. G. Viernes, 9 de mayo 2025, 08:17 | Actualizado 08:28h. Comenta Compartir

Una velada cargada de emoción, amistad y alta cocina se vivió recientemente en el restaurante Abarka de Hondarribia, donde el prestigioso chef Andoni Luis Aduriz compartió mesa con su amigo y también referente gastronómico, Alberto Chicote. El encuentro, marcado por la complicidad y el gusto por lo auténtico, ha servido también para poner en valor la cocina de Natxo García, alma culinaria del restaurante Abarka de Hondarribia.

«Natxo es una garantía», expresó Aduriz tras la cena. «Le digo: voy a ir con un amigo mío y quiero que me ayudes a que se vaya feliz, porque hace mucho que no tenemos tiempo para ponernos al día, para hablar de esas naderías que hacen que todo pese un poco menos. Y me planto con Chicote. Chicote para el mundo; Alberto, para mí».

La cena fue más que una simple comida. Fue un reencuentro entre amigos, una conversación en torno a la vida, las anécdotas y los recuerdos compartidos. En palabras de Aduriz, «entre rumores de tradición marinera, ganas de estar, viajes al pasado montados en anécdotas que ya no sabíamos si eran exactas o no, y la habilidad de Natxo para afinar el momento con emoción, fue una noche memorable».

Andoni Luis Anduriz y Chicote, en Hondarribia

El restaurante Abarka, conocido por su respeto al producto local y su sensibilidad para transmitir emociones a través del plato, demostró estar a la altura de dos de los paladares más exigentes del panorama gastronómico.

«La hospitalidad, cuando es de verdad, no se nota en lo que se dice, sino en lo que se vive: se nota en el cuerpo, cuando uno vuelve a casa y se siente, por fin, un poco en paz», concluyó Aduriz, dejando claro que en Abarka no solo se come bien: se vive bien.