Reúnen 20.000 firmas para que las txosnas sean patrimonio inmaterial de Euskadi

«¿Imaginas unas fiestas sin txosnas?». Con esta pregunta, representantes de 900 colectivos de índole cultural, deportivo o social, propulsaron el pasado 31 de mayo ... la recogida de 20.000 firmas para solicitar que estos espacios festivos sean declarados como bien inmaterial de Euskadi. Bajo el lema 'Txosnak. Gureak, denonak (nuestras y de todos)', la campaña ha reunido ya los apoyos buscados en vísperas del inicio, hoy, de las fiestas de la Virgen Blanca en Vitoria. En la trastienda se encuentra la obligatoriedad de que los 'txosnagune' de los tres territorios vascos deban adoptar el sistema de facturación TicketBai, del que rehúyen estos colectivos al defender que su actividad da «identidad a las fiestas» y no funcionan «como empresas», ya que los beneficios económicos que obtienen de la venta de bebidas durante las fiestas de Euskadi revierten luego en los «proyectos políticos, sociales y culturales» que impulsan los colectivos responsables de cada barra.

«Las txosnas impulsan la participación social y los beneficios que generan mantienen sus proyectos sociales y culturales»

Aunque de entrada las txosnas van a estrenar el TicketBai en las fiestas gasteiztarras –después de que en la pasada edición la Hacienda alavesa expedientase a varias casetas ubicadas en las universidades por no contar con este método de facturación instantánea–, representantes de varias comisiones festivas y txosnagunes de Gipuzkoa, Araba y Bizkaia comparecieron este domingo en Vitoria-Gasteiz para pedir ese grado de protección y excepcionalidad que consideran necesario para poder manteniendo su actividad.

«Más que una barra»

«Las txosnas y las fiestas populares son un modelo que está en peligro si no reciben un tratamiento especial. No queremos que se nos trate como a empresas», afirmaron este domingo horas antes de que Celedón dé comienzo al programa festivo con motivo de la Blanca. En cualquier caso, confirmaron que van a implantar el TicketBai en Vitoria para no recibir las multas del año pasado.

«No queremos que nos traten como empresas, pero estamos en peligro y necesitamos un trato especial», dicen las txosnas

En su comparecencia, insistieron en que las txosnas «no son solo una barra donde se sirven bebidas», sino que, en su opinión, son «el corazón de las fiestas populares, espacios de encuentro y cuidado mutuo, donde el pueblo celebra su identidad; forman parte de nuestra forma de ser». Incluso aseguraron que son «instrumentos políticos, sociales y culturales». A su juicio, «las txosnas impulsan la participación social y con los beneficios que generan mantienen sus proyectos culturales y sociales. Lo que surge del pueblo vuelve al pueblo».

Por ello, volvieron a reivindicar que «ese modelo abierto, libre, popular y vasco» continúe vivo. «Frente a quienes quieren vaciar de contenido nuestras celebraciones, nosotros apostamos por el compromiso, la pluralidad y la autogestión».