«El reto es lograr que en Gipuzkoa existan empresas cada vez más adaptativas»

Desde Adegi afirman que «no hay que olvidar el impacto» de las medidas para conciliar «en la competitividad y la organización»

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

En Euskadi, el 46% de las empresas hacen jornada partida; el 32% jornada continuada y el 22% cuentan con una jornada flexible. La flexibilidad de ... entrada y salida va ganando terreno (82%); el 55% aplican el teletrabajo; el 29% aplican reducciones de jornada y el 16% aplican los permisos retribuidos para el cuidado de menores y personas a su cargo, según datos de Confebask. Sin embargo, aún queda camino por recorrer para que estas políticas se consoliden.

