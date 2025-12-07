«El reto es lograr que en Gipuzkoa existan empresas cada vez más adaptativas»

En Euskadi, el 46% de las empresas hacen jornada partida; el 32% jornada continuada y el 22% cuentan con una jornada flexible. La flexibilidad de ... entrada y salida va ganando terreno (82%); el 55% aplican el teletrabajo; el 29% aplican reducciones de jornada y el 16% aplican los permisos retribuidos para el cuidado de menores y personas a su cargo, según datos de Confebask. Sin embargo, aún queda camino por recorrer para que estas políticas se consoliden.

Según explican desde Adegi, «las empresas están haciendo un gran esfuerzo para adaptarse y aplicar los ingentes cambios normativos que están teniendo lugar en materia de conciliación, ahora bien, no podemos olvidar de su impacto en la competitividad y organización de las empresas en un momento en el que el problema demográfico y las dificultades para encontrar personas cualificadas son, junto con el absentismo, entre otros, los temas que más nos preocupan». Desde la asociación de empresas de Gipuzkoa consideran que «la conciliación es clave» y que «el gran reto» es lograr que Gipuzkoa sea un territorio en el que existan empresas «cada vez más adaptativas, efectivas y afectivas, donde el bienestar de las personas, la atención de sus necesidades sea un pilar fundamental».

A la hora de valorar el 'coste' de la conciliación, prefieren hablar en términos de «oportunidad». «Solo las que se adapten e integren la conciliación como parte importante de su cultura de empresa son y serán empresas más atractivas para que las personas las elijan como lugares para trabajar».