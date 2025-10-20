Retenciones en la N-I en Villabona y Beasain, sentido Irun, por sendos accidentes múltiples
En el primer siniestro las colas superan los cinco kilómetros y en el segundo un herido será trasladado a un hospital
A. I.
Lunes, 20 de octubre 2025, 08:19
La circulación está siendo complicada desde primeras horas de esta mañana en la N-I por sendos accidentes múltiples ocurridos sentido Irun. El primer siniestro ... se ha producido alrededor de las 07.30 a la altura de Villabona y está provocando retenciones de más de cinco kilómetros, hasta Anoeta . Un carril ha sido cortado al tráfico hasta la retirada de los vehículos implicados en el siniestro, siete, y la limpieza de la calzada, según informa el Departamento de Seguridad. No hay heridos.
En la siguiente colisión, pocos minutos después del anterior, han chocado tres vehículos en Beasain y se ha tenido que cortar uno de los carriles. Una persona será trasladada a un hospital tras ser atendido por personal sanitario en el lugar, según han señalado las mismas fuentes. Las retenciones superan el kilómetro y también afectan a la AP-636.
En actualización
Los periodistas de El Diario Vasco están trabajando para ampliar y completar esta información. Puedes seguir la última hora a través de la portada de la web , la sección de última hora o activar las notificaciones para tu dispositivo móvil.
Recuerda que puedes suscribirte para tener acceso a todas las informaciones completas, herramientas personalizadas y ofertas del club del suscriptor.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión