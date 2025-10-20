Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Retenciones en la N-I en Villabona y Beasain, sentido Irun, por sendos accidentes múltiples

En el primer siniestro las colas superan los cinco kilómetros y en el segundo un herido será trasladado a un hospital

A. I.

Lunes, 20 de octubre 2025, 08:19

Comenta

La circulación está siendo complicada desde primeras horas de esta mañana en la N-I por sendos accidentes múltiples ocurridos sentido Irun. El primer siniestro ... se ha producido alrededor de las 07.30 a la altura de Villabona y está provocando retenciones de más de cinco kilómetros, hasta Anoeta . Un carril ha sido cortado al tráfico hasta la retirada de los vehículos implicados en el siniestro, siete, y la limpieza de la calzada, según informa el Departamento de Seguridad. No hay heridos.

