Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Retenciones en la N-I en Irura, sentido Donostia, por un accidente múltiple

Retenciones en la N-I en Irura, sentido Donostia, por un accidente múltiple

Al menos seis vehículos han colisionado y todavía se desconoce el número de heridos

A. I.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 08:24

Comenta

Un accidente múltiple en la N-I a la altura de Irura, sentido Donostia, está provocando retenciones desde las ocho de la mañana, según informa el Departamento de Seguridad. Al menos seis vehículos han colisionado y todavía se desconoce el número de heridos. La carretera ha tenido que ser cortada durante unos minutos, hasta que se ha podido abrir el carril derecho. Agentes de la Ertzaintza y personal sanitario se encuentran en el lugar.

En actualización

Los periodistas de El Diario Vasco están trabajando para ampliar y completar esta información. Puedes seguir la última hora a través de la portada de la web , la sección de última hora o activar las notificaciones para tu dispositivo móvil.

Recuerda que puedes suscribirte para tener acceso a todas las informaciones completas, herramientas personalizadas y ofertas del club del suscriptor.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maite Arraiza pasa a la historia como la primera ganadora donostiarra del maratón de casa
  2. 2

    «Hay un niño que encaja en vuestra familia»
  3. 3

    Gipuzkoa lidera la transmisión de viviendas por herencia con once operaciones al día
  4. 4 Clasificación del Zurich Maratón de San Sebastián 2025
  5. 5

    Detenido en Donostia por agredir a su pareja y golpear a los ertzainas durante el arresto
  6. 6

    «Nunca jamás me ha llamado una empresa para dar un alta»
  7. 7

    Rompe dos ventanas de una clínica de Irun y se lleva un ordenador portátil y un móvil
  8. 8

    La polarización de la Justicia, a juicio
  9. 9

    El atasco en los juzgados guipuzcoanos se agrava al rozar los 50.000 casos sin resolver
  10. 10

    250 profesores denunciaron ante Educación acoso y agresiones de alumnos el curso pasado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Retenciones en la N-I en Irura, sentido Donostia, por un accidente múltiple

Retenciones en la N-I en Irura, sentido Donostia, por un accidente múltiple