Retenciones en la N-I en Irura, sentido Donostia, por un accidente múltiple
Al menos seis vehículos han colisionado y todavía se desconoce el número de heridos
A. I.
Lunes, 24 de noviembre 2025, 08:24
Un accidente múltiple en la N-I a la altura de Irura, sentido Donostia, está provocando retenciones desde las ocho de la mañana, según informa el Departamento de Seguridad. Al menos seis vehículos han colisionado y todavía se desconoce el número de heridos. La carretera ha tenido que ser cortada durante unos minutos, hasta que se ha podido abrir el carril derecho. Agentes de la Ertzaintza y personal sanitario se encuentran en el lugar.
En actualización
