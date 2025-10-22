Retenciones en la AP-8 en Usurbil por un accidente múltiple en sentido Donostia
La colisión de una furgoneta y un autobús vacío provoca colas en la GI-636 a la altura de la rotonda de Gaintzurisketa, sentido Donostia
A. I.
Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:57
Un accidente múltiple ocurrido pocos minutos antes de las ocho de la mañana está provocando retenciones en la AP-8 a la altura de Usurbil, ... sentido Donostia. Según informa el Departamento de Seguridad, La colisión de tres vehículos obliga a cortar un carril y no hay heridos.
Por otra parte, la colisión de una furgoneta y un autobús vacío ocurrida pocos minutos después del anterior siniestro provoca colas en la GI-636 a la altura de la rotonda de Gaintzurisketa, en sentido Donostia. En este caso tampoco hay daños personales, según las mismas fuentes.
En actualización
