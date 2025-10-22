Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Retenciones en la AP-8 en Usurbil por un accidente múltiple en sentido Donostia

Retenciones en la AP-8 en Usurbil por un accidente múltiple en sentido Donostia

La colisión de una furgoneta y un autobús vacío provoca colas en la GI-636 a la altura de la rotonda de Gaintzurisketa, sentido Donostia

A. I.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:57

Comenta

Un accidente múltiple ocurrido pocos minutos antes de las ocho de la mañana está provocando retenciones en la AP-8 a la altura de Usurbil, ... sentido Donostia. Según informa el Departamento de Seguridad, La colisión de tres vehículos obliga a cortar un carril y no hay heridos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  2. 2 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  3. 3 Un nutricionista explica por qué el zumo de naranja no es sano: «Es un tema que suele sorprender a la mayoría»
  4. 4 Luis Piedrahita, Goyo Jiménez, J.J. Vaquero, Ana Morgade o Hovik Keuchkerian, algunos de los grandes nombres del festival Umore
  5. 5

    Ya solo falta Astore: Lorpen se salva gracias a sus trabajadores y sobrevive junto a Loreak Mendian y Ternua
  6. 6 Entre Letizia, Aitana o Ana Rosa: las cuatro donostiarras en la lista de las 100 mujeres más influyentes de Forbes
  7. 7 Las patatas vascas que enamoran a Mercadona: las vende por toneladas y este año ha encargado una cifra récord
  8. 8

    Urola Kosta desbanca a Donostialdea como la comarca con la renta media más alta
  9. 9 La espectacular casa en el País Vasco francés en la que cualquiera puede hospedarse
  10. 10

    «El edificio se verá de verdad en unos meses, cuando crezca la vegetación»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Retenciones en la AP-8 en Usurbil por un accidente múltiple en sentido Donostia

Retenciones en la AP-8 en Usurbil por un accidente múltiple en sentido Donostia