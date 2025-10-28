Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Colapsada la N-I en Andoain, sentido Donostia, por la avería de un camión

Colapsada la N-I en Andoain, sentido Donostia, por la avería de un camión

Las retenciones alcanzan los 11 kilómetros y llegan casi hasta Tolosa

A. I.

Martes, 28 de octubre 2025, 08:14

La avería de un camión está provocando retenciones en la N-I a la altura de Andoain, sentido Donostia, desde las 07.30 horas. Según ... informa el Departamento de Seguridad, el carril derecho se encuentra cortado. La alta densidad de tráfico a esta hora de la mañana está provocando que las colas alcancen ya los 11 kilómetros, llegando casi hasta Tolosa.

