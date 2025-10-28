Colapsada la N-I en Andoain, sentido Donostia, por la avería de un camión
Las retenciones alcanzan los 11 kilómetros y llegan casi hasta Tolosa
A. I.
Martes, 28 de octubre 2025, 08:14
La avería de un camión está provocando retenciones en la N-I a la altura de Andoain, sentido Donostia, desde las 07.30 horas. Según ... informa el Departamento de Seguridad, el carril derecho se encuentra cortado. La alta densidad de tráfico a esta hora de la mañana está provocando que las colas alcancen ya los 11 kilómetros, llegando casi hasta Tolosa.
Este es el segundo atasco monumental en la N-I en menos de una semana. La mañana del pasado jueves centenares de conductores quedaron atrapados después de que un camión hiciera la tijera y bloqueara por completo la calzada en sentido Donostia. El accidente, ocurrido a la altura de Villabona a las seis de la mañana, obligó a cortar el tráfico y generó largas colas de hasta 18 kilómetros.
En actualización
Los periodistas de El Diario Vasco están trabajando para ampliar y completar esta información. Puedes seguir la última hora a través de la portada de la web , la sección de última hora o activar las notificaciones para tu dispositivo móvil.
Recuerda que puedes suscribirte para tener acceso a todas las informaciones completas, herramientas personalizadas y ofertas del club del suscriptor.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión