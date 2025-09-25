Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Retenciones en la N-I por un accidente múltiple en Irura sentido Vitoria
Vista de las retenciones por el accidente ocurrido en la N-I en Irura. Trafikoa

Retenciones en la N-I por un accidente múltiple en Irura sentido Vitoria

Han colisionado tres vehículos, un carril está cortado al tráfico, las colas alcanzan los seis kilómetros y no hay heridos

A. I.

Jueves, 25 de septiembre 2025, 08:09

La N-I sufre retenciones que alcanzan ya los seis kilómetros por un accidente múltiple ocurrido minutos después de las 07.30 horas a la ... altura de Irura. Según informa el Departamento de Seguridad han colisionado tres vehículos, un carril está cortado y no hay heridos.

