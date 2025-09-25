Retenciones en la N-I por un accidente múltiple en Irura sentido Vitoria
Han colisionado tres vehículos, un carril está cortado al tráfico, las colas alcanzan los seis kilómetros y no hay heridos
A. I.
Jueves, 25 de septiembre 2025, 08:09
La N-I sufre retenciones que alcanzan ya los seis kilómetros por un accidente múltiple ocurrido minutos después de las 07.30 horas a la ... altura de Irura. Según informa el Departamento de Seguridad han colisionado tres vehículos, un carril está cortado y no hay heridos.
En actualización
Los periodistas de El Diario Vasco están trabajando para ampliar y completar esta información. Puedes seguir la última hora a través de la portada de la web , la sección de última hora o activar las notificaciones para tu dispositivo móvil.
