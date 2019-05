«Resulta lamentable que la grave crisis de las ITV recaiga sobre los conductores», critica el RACVN La asociación automovilística exige al Gobierno Vasco «medidas urgentes» para solucionar el caos en Gipuzkoa. El RACVN insta a los conductores a que acudan al Ararteko para que intervenga IKER MARÍN Miércoles, 8 mayo 2019, 12:21

«El RACVN como entidad automovilista y, atendiendo a las quejas y hartazgo de los conductores, considera necesario exigir al Gobierno Vasco que ponga en marcha acciones inmediatas provisionales para frenar la grave situación creada por las ITV, así como el desarrollo de un plan que, ajustándose a la evolución del parque automovilístico, afronte eficazmente el problema». De esta manera han comenzado este miércoles Pedro Martínez de Artola, presidente del Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN), y Eduardo Martínez, director gerente del club, la rueda de prensa que han convocado para hablar del caso ITV. Ambos han denunciado que esta saturación solo tiene unos perjudicados: «los automovilistas. Son los que están pagando injustamente las consecuencias de una mala gestión».

Consideran los responsables del Real Automóvil Club Vasco Navarro que «a los automovilistas no les importa si el colapso de las estaciones ITV de Gipuzkoa es culpa del Gobierno Vasco, de las empresas adjudicatarias o de los trabajadores de las mismas, pero sí que les preocupa, y les indigna, que no puedan pasar la ITV de su vehículo cuando les corresponde (un trámite obligado por la ley), que deban desplazarse a otros territorios, incluso fuera de la CAV, para llevar a cabo la inspección de sus vehículos y que precisamente cuando estalla la crisis se conozca que se han disparado las sanciones por no pasar la revisión».

Recuerdan que el Gobierno Vasco ha culpabilizado a las empresas concesionarias y a sus trabajadores por su «baja productividad», pero consideran que es al Departamento vasco de Economía e Infraestructuras que dirige Arantxa Tapia al que le «corresponde garantizar ante los ciudadanos el buen funcionamiento del servicio de inspecciones», al ser el Gobierno Vasco el que otorga esas concesiones. «Por tanto, es el responsable último de examinar su funcionamiento y, en caso necesario, otorgar más concesiones antes de que se colapse el servicio», han dejado claro. Ante esta situación, el RACVN insta a los conductores a que trasladen su situación y sus quejas al Ararteko, el Defensor del Pueblo del País Vasco, para que éste intervenga.

Además de tirar de las orejas al departamento de la consejera Arantxa Tapia, los responsables del RACVN han enumerado las causas que consideran han hecho que este caso se complique hasta el punto de que hoy las estaciones de Urnieta e Irun ofrecen citas para el mes de septiembre y la de Bergara para julio. «El parque de vehículos es mucho mayor que hace una década, este mismo parque está más envejecido y debe acudir con más frecuencias a las estaciones de ITV, los ciclomotores pasen la inspección desde 2007 y las novedades por la norma de la UE hacen que tengamos revisiones más complejas. Y todo esto con solo las mismas tres estaciones. No puede ser», han recalcado.

A falta de soluciones a corto plazo por parte del Gobierno Vasco, el RACVN plantea «implementar medidas puntuales con carácter transitorio para evitar que el colapso vaya a más». Creen que sería conveniente «aplazar las nuevas pruebas de diagnosis electrónicas, sustituir las sanciones emitidas por la Ertzaintza por no tener la ITV en vigor por acciones informativas o autorizar a determinados talleres multimarca a realizar las pruebas, siempre bajo la supervisión de la consejería».

Desde el RACVN han puesto sobre la mesa otra situación que podría darse entre los conductores que no hay podido pasar la ITV, la de tener un accidente. Ante este caso señalan que «en caso de sufrir un percance con un vehículo sin la ITV en regla, el seguro puede no cubrir los daños ocasionados a uno mismo y a terceros, recayendo toda la responsabilidad en el propio automovilista, como si se circulase con un vehículo no asegurado».

Por último, sobre las nuevas estaciones que anunció el Gobierno Vasco se instalarán en Gipuzkoa, en Zarautz y Beasain, han señalado que «lo ideal hubiera sido construir una en la zona de Donostialdea, para garantizar una seguridad mayor a los usuarios de los ciclomotores y las motociclistas de baja cilindrada».