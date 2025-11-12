Un restaurante de Gipuzkoa que despidió a su jefe de cocina por 26.000 euros tendrá que pagarle otros cinco mil por las horas extra Según el TSJPV el complemento que cobraba el trabajador no sustituía el pago de las horas extraordinarias

Javier Medrano San Sebastián Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:52

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha reconocido el derecho de un cocinero, que prestó sus servicios como jefe de cocina de un restaurante de Gipuzkoa durante una década, a cobrar 4.980,63 euros más los interes de demora por horas extraordinarias no pagadas durante 2023 y 2024.

El trabajador desempeñó su labor como jefe de cocina en un restaurante de Oiartzun desde febrero de 2014 hasta julio de 2024, tiempo en el que trabajó de lunes a sábado en horario de 09.00 a 16.00, una jornada superior a la establecida en el convenio colectivo de hostelería de Gipuzkoa.

Para compensar el exceso de horas, la empresa abonaba un complemento denominado «mejora voluntaria», inicialmente de 328,05 euros mensuales en catorge pagas, que se redujo a 200 euros tras la entrada en vigor del nuevo convenio de empresas de restauración de Gipuzkoa (2023–2026).

Posteriormente, en julio de 2024, la empresa despidió al trabajador, en un cese que tras acudir a los tribunales reconocieron como improcedente y por el cual finalmente le ofrecieron una indemnización de 26.463,01 euros, propuesta que aceptó el empleado.

No obstante, el jefe de cocina reclamó también el abono de las horas extras realizadas entre enero de 2023 y junio de 2024, en una reclamación que no estimaron ni la empresa en un primer momento ni más tarde el Juzgado de lo Social nº 4 de Donostia, al considerar que la acción estaba parcialmente prescrita y que el complemento salarial cobrado durante sus años en el restaurante ya compensaba el exceso de jornada.

Una resolución que ahora ha revocado el TSJPV al considerar que el trabajador interpuso la reclamación dentro del plazo legal de un año, por lo que no cabía aplicar la prescripción y determinar que la denominada «mejora voluntaria» no puede considerarse equivalente al pago de horas extraordinarias, al tratarse de un concepto fijo e independiente del número real de horas trabajadas.

El fallo concluye que la empresa no acreditó haber compensado debidamente el exceso de jornada, por lo que debe abonar al trabajador la cantidad reclamada de 4.980,63 euros más los interes de demora por horas extraordinarias.