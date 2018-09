«En las residencias trabajamos a diario prácticamente con servicios mínimos» La familia de Amparo Méndez Iturrioz apoyaba a las trabajadoras. / ARIZMENDI El primer día de huelga en el sector en Gipuzkoa deja patente la distancia entre patronal y sindicatos | Las familias son testigos de la «carga de trabajo» que asume el personal, aunque no desean que el conflicto se enquiste ARANTXA ALDAZ SAN SEBASTIÁN. Sábado, 29 septiembre 2018, 07:46

Todas las habitaciones estaban hechas para media mañana, los mayores aseados en lugar de duchados, cierto, pero preparados para recibir la visita de la familia o esperar la hora de la comida mientras por televisión van pasando tertulianos ante espectadores en su mayoría ausentes. Una fotografía similar a la de cualquier jornada. Hubo dos interpretaciones contrapuestas bajo esa aparente normalidad en los centros de mayores en el primer día de huelga en residencias y centros de día de Gipuzkoa, un aviso a navegantes del conflicto en el sector. La patronal habló de «escasa incidencia» de la huelga, mientras que el sindicato convocante, ELA, se felicitó por el «amplio seguimiento» amortiguado por los servicios mínimos decretados del 50% y del 60% en las horas de más actividad: «Las trabajadoras en realidad prácticamente trabajamos a diario con servicios mínimos», hacían constar dos auxiliares en la residencia San Ignacio de Donostia. «Estamos acostumbradas a sacar el trabajo entre muy pocas. Una tarde cualquiera estamos dos para 23 personas, es una matada y así no se puede dar la atención que requieren los usuarios», reflejaban. El problema para la plantilla es cómo se realiza esa atención. Y ahí surge uno de los puntos del conflicto laboral que mantiene ELA con las empresas, y de forma indirecta, con la Diputación, que concerta las plazas -y paga por ese servicio-.

La paz laboral en el sector de atención a personas mayores no ha durado cuatro años. El anterior convenio, suscrito también tras varias jornadas de huelga en 2015, necesita renovarse y de nuevo patronal y sindicatos están separados por una enorme distancia, como quedó patente ayer en el primer día del calendario de protestas, que proseguirá a finales de octubre. «Como tenemos más del 60 % de representación consideramos que es nuestra responsabilidad dar el primer paso, siempre con la mano tendida pero sabiendo que somos muy fuertes en el sector», advirtieron desde ELA, sindicato mayoritario.

Calendario previsto Octubre De no lograrse un acuerdo, el calendario de movilizaciones previsto por ELA continuará los días 24, 25 y 26 de octubre. Noviembre Huelga convocada los días 26, 27, 28, 29 y 30. Diciembre 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31.

Para la patronal, el día de ayer sirvió «para calentar motores» entre el colectivo de trabajadores, de ahí que, según su lectura, no hubiera habido una amplia respuesta, porque se intuye «que el conflicto se recrudecerá» de no mediar un acuerdo, opinaba José Ramón Apezetxea, portavoz de la patronal Garen, con un 20% de representatividad. Apezetxea tampoco pasaba por alto que la convocatoria se había hecho por un único sindicato -ELA- y el resto no se habían adherido -LAB, CC OO y UGT-, lo que podía restar fuerza a la movilización, a su juicio.

ELA habló ayer de «amplio seguimiento» y no está dispuesta a renunciar a sus reivindicaciones laboralesLas patronales

Adegi y Garen, en cambio, constataron un impacto «escaso» de la protesta

El acuerdo no parece un horizonte posible a corto plazo, aunque ninguna de las partes desea un conflicto enconado. Las familias, como es lógico, son las primeras interesadas en que la atención que se presta a sus seres queridos sea la mejor. Y son testigos «de la carga de trabajo» que asume el personal. Lo decían ayer Rolando Villoslada, Mari Carmen Moreno y María Villoslada, que habían ido a visitar a Amparo Méndez Iturrioz a la residencia San Ignacio, donde esta mujer de 93 años y envidiable humor ingresó hace no más de tres meses. «He trabajado 40 años en el Instituto de Bienestar Social de Álava y sé de lo que hablo. Veo lo que no ve la gente de la calle. Y sin lugar a dudas, el trabajo que asume el personal necesitaría ser reforzado, por mucho que se cumplan los ratios». Venida en el día desde Vitoria, esta familia no había tenido noticia de la convocatoria de huelga y tampoco vieron nada extraordinario en la residencia. «A la ama le han atendido fenomenal, como siempre», añadía su hija Mari Carmen.

A pocos metros de distancia, en el exterior de la residencia SAR Quavitae los carteles con el llamamiento a la huelga no dejaban lugar a dudas de la jornada de movilización. José Luis Crespo, que lleva tres meses y medio en el centro, certificaba que los servicios mínimos habían permitido desarrollar la actividad casi con total normalidad, «salvo pequeñas cosas». «Por ejemplo, los vasos hoy -por ayer- son de plástico y la cubertería también», lo que ahorra tiempo en recogida y limpieza. El tiempo de estancia en el centro ha sido suficiente para que constate la dificultad de atención a personas en situación de mucho mayor deterioro que él, que todavía se vale por sí mismo y aprovecha para salir del centro a pasear. «Realmente hay personas, sobre todo mujeres, supongo que por la esperanza de vida, que están en malas condiciones de salud, verdaderamente mal, muy deterioradas. Laboralmente y sindicalmente no se debería hacer excesiva fuerza, porque se necesita que estén bien atendidas», pedía.

Reunión este lun

«Yo no pido más dinero, pido que se contrate a más gente para que podamos repartirnos mejor la carga de trabajo, que mejoren nuestros turnos y tiempos de descanso», reclama una auxiliar de enfermería de San Ignacio. En su centro trabajan seis horas y media al día siete días seguidos, tras lo cual descansan dos días, salvo una semana al mes en que libran solo una jornada. Tienen derecho a descansar un fin de semana al mes. Su sueldo llega a los 1.200 euros al mes «haciendo todos los festivos. Sin festivos, son 1.100 más o menos». En su residencia el convenio en vigor es el de empresa.

La diferencia entre quienes se rigen por acuerdos propios y los centros que se basan en el convenio sectorial quiere blindarse en esta nueva negociación. Es una de las líneas rojas de ELA, que pide «que el convenio sectorial sea ratificado por las empresas para tener mayores garantías legales» frente a reformas laborales como las aprobadas desde el Gobierno de Madrid. Ese punto de partida no coincide con el de las patronales, que consideran que no se pueden simultanear ambos. A partir de ahí, ELA reclama un acuerdo «que garantice el mantenimiento de todas las condiciones que las trabajadoras poseen en sus respectivos convenios de empresa y mejoras que posibiliten el fin a la brecha salarial, ya que las trabajadoras cobran un 30% de menos que los trabajadores de la limpieza viaria». Asimismo, exige un descanso de 20 minutos retribuidos y cambios en los ratios y en pluses de antigüedad, domingos, festivos y nocturnos.

Desde Adegi, con un 36% de representatividad, reiteraron su «voluntad de seguir trabajando para llegar a acuerdos que sean favorables para las empresas, trabajadoras y trabajadores». El lunes, UGT ha pedido que se reúna la mesa negociadora. ELA se sentará también, pero no parece que el problema vaya a resolverse en una sola reunión.