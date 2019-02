Las residencias de Gipuzkoa afrontan 19 días de huelga a partir de mañana lejos de alcanzar un acuerdo Trabajadores de residencias y bomberos de Eibar se concentraron ayer en Tabakalera para reclamar la mejora de sus condiciones laborales. Se les sumaron los mediadores de Ubik, que hoy cumplen 60 días de huelga. / Usoz El sindicato mayoritario, ELA, sigue sin sentarse a negociar y ha convocado a 5.000 trabajadoras a realizar paros hasta el 10 de marzo AIENDE S. JIMÉNEZ Martes, 19 febrero 2019, 07:54

Las residencias privadas de personas mayores y centros de día de Gipuzkoa se enfrentan a partir de mañana a nuevas jornadas de huelga. Después de varios días de paros convocados entre septiembre y diciembre de 2018, la patronal con mayor representación en el sector, ELA, realizó el mes pasado un nuevo llamamiento a la huelga, -el más agresivo desde que comenzó el conflicto hace casi medio año-, que comenzará mañana y se alargará hasta el próximo 10 de marzo. En total, 19 días consecutivos de paros con los que el sindicato nacionalista, que representa a unas 5.000 trabajadoras, -el 60% del total-, pretende presionar a las patronales para que cedan a sus pretensiones.

Por el momento, las partes se encuentran muy lejos de llegar a un acuerdo. Las exigencias económicas de las centrales distan mucho de las propuestas planteadas hasta ahora por las empresas, y el conflicto lleva meses estancado. Además, ELA ha acusado a la Diputación de «boicotear» el preacuerdo que afirma haber alcanzado con dos de las empresas que conforman la patronal.

Esta patronal, representada por las empresas Adegi, Lares, Garen y Matía 2020, presentó una nueva propuesta en la mesa de negociación que se reunió ayer y en la que ELA no estuvo presente, como sucede desde que el sindicato abandonara las negociaciones, hace ya varios meses. En dicha propuesta, explica Juan Ramón Apezetxea, representante de la patronal Garen, «se establece un incremento salarial del 3,6% para 2019 y la actualización del IPC hasta el 2022, se incluyen 20 minutos de descanso diarios retribuidos (hasta ahora eran 10) y se establecen mejoras en los pluses de domingos y festivos y de nocturnidad».

La patronal presentó ayer una nueva propuesta que contempla una subida salarial del 3,6% en 2019

LAB también ha llamado a la huelga los próximos días 25 y 26 de febrero

La Diputación recalca que no valorará propuestas fuera de la mesa de negociación

Apezetxea asegura que esta propuesta se basa «en las previsiones presupuestarias de la Diputación de Gipuzkoa para este sector», ya que recuerda que «el 90% de las plazas de las residencias privadas de Gipuzkoa son concertadas». La patronal asegura que la oferta presentada «es la máxima que podemos aportar, hemos puesto todo lo que tenemos encima de la mesa».

Las cifras 5.000 trabajadoras están citadas por ELA a la huelga a partir de mañana, el 60% del sector. Se celebrarán 19 días consecutivos de paros. 16 días de huelga se celebraron entre septiembre y diciembre del año pasado. La última convocatoria fue del 24 y el 31 de diciembre.

En la reunión de ayer, la patronal también respondió ante los sindicatos LAB, CC OO y UGT por la afirmación que realizó ELA el viernes pasado, cuando anunció que había llegado a un preacuerdo con dos patronales que suman el 60% del sector. «Hemos aclarado tajantemente que no existe ni ha existido ningún preacuerdo en el convenio de las residencias y que, por tanto, no han existido negociaciones fuera de la mesa oficial», asegura Apezetxea.

Por su parte, ELA defiende la validez de ese preacuerdo para el periodo 2017-2020, que contemplaba «la subida anual del IPC más un 8% a repartir entre esos cuatro años», explica Txomin Lasa, portavoz de la central. Asimismo, incluía «mejoras en la conciliación, en los pluses de antigüedad y de domingos y festivos y una clara apuesta por la mejora de las condiciones de empleo», señala Lasa, que pasaban por acabar con los contratos temporales y las jornadas partidas. «Se establece que la base de la contratación fuera de contratos indefinidos con jornadas completas», explica.

Las propuestas ELA: Afirma que tiene un preacuerdo con dos patronales para la subida salarial del IPC de 2017, 2018, 2019 y 2020 más el 8% a dividir entre esos cuatro años. Patronal: Plantea una subida del 3,6% en el 2019 y del IPC en el 2020, 2021 y 2022. También mejoras en la conciliación y en los pluses de festivos y nocturnidad.

Tras la reunión mantenida ayer la mesa sectorial se volverá a citar el próximo 1 de marzo, para debatir sobre la idoneidad de la propuesta presentada por la patronal. «Es la mejor que hemos podido presentar, aunque no sabemos si será suficiente para poder alcanzar un acuerdo», reconoce Apezetxea. «ELA tiene unos listones muy altos y seguro que les parecerá irrisoria», añade.

La posición foral

La otra parte implicada en este conflicto es la Diputación de Gipuzkoa, que financia el 88% de las plazas de las residencias privadas del territorio. Fuentes forales han señalado a este periódico que «valoran positivamente que se haya presentado una propuesta por parte de la mayoría patronal, y también que la negociación siga abierta de cara a alcanzar un acuerdo». Asimismo han señalado que «no valoran la propuesta de ELA, no presentada en la mesa, y no avalada por las patronales». En ese sentido recuerdan que la negociación colectiva «no es competencia» del ente foral, sino de sindicatos y patronal recalcan que «el único acuerdo válido» es el adoptado en la mesa de negociación.

No obstante, tanto las empresas como los trabajadores reclaman una mayor implicación foral en este conflicto. La patronal afirma que «dependemos de la Diputación y de sus presupuestos para poder plantear subidas salariales». ELA, por su parte, acusa al organismo foral de «sabotear» el preacuerdo alcanzado con la mayoría patronal. «La Diputación dice que no quiere entrar a negociar, pero luego se niega a financiar las propuestas planteadas, por lo que sí está tomando parte», afirma Txomin Lasa.

Aunque ELA no participó ayer en la reunión de la mesa sectorial, sus representantes conocen el contenido de la propuesta realizada por la patronal y consideran que «son migajas que mantienen precarizado al sector». Desde la central nacionalista insisten en sus peticiones de mejorar las condiciones de los años 2017 y 2018, «y esta propuesta se las salta, y deja los salarios congelados». Desde el sindicato insisten en que la condición para volver a sentarse en la mesa de negociación es que se aborden los conceptos económicos de esos dos años y que se produzca una firma simultánea del convenio sectorial y el de empresa. «Tanto LAB como CC OO y UGT ya advirtieron que no firmarían ningún convenio en minoría, por lo que actualmente la mesa sectorial sin ELA es una farsa», señala Lasa.

La huelga que empieza mañana da continuidad a los 16 días de paros que se celebraron entre septiembre y diciembre del año pasado. La primera jornada de movilizaciones se celebró el 28 de septiembre, a la que siguieron otras tres más en octubre (24, 25 y 26), cinco en noviembre (del 26 al 30) y ocho en diciembre, en plenas navidades (del 24 al 31). A partir de mañana se inician 19 días consecutivos de huelga convocados por ELA, y LAB ha llamado también a realizar paros el 25 y 26 de febrero, por lo que coincidirán.