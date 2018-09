Las residencias en huelga estarán mañana atendidas por la mitad del personal Manifestación de trabajadoras en la última huelga de residencias en 2015. / LUIS MICHELENA El Gobierno Vasco aprueba unos servicios mínimos que se elevarán al 60% en las horas de más actividad en los centros guipuzcoanos ARANTXA ALDAZ SAN SEBASTIÁN. Jueves, 27 septiembre 2018, 06:34

Salvo que ocurra lo imposible, a 24 horas del inicio de la huelga convocada por el sindicato ELA en residencias y centros de día privados y concertados para personas mayores en Gipuzkoa, no parece que se vaya a firmar la paz. Sin contactos formales entre patronal y sindicatos en los últimos días, las posturas siguen enfrentadas y abocadas a que se inicie el calendario de paros desde mañana. De no remediarlo un acercamiento hoy por hoy lejano, a esa primera protesta le seguirán 16 jornadas más de huelga (los días 24, 25 y 26 de octubre; 26, 27, 28 y 29 de noviembre, y el 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre, en plenas navidades). 5.000 trabajadores del sector, la gran mayoría mujeres, están llamados a la convocatoria, si bien el Gobierno Vasco ha decretado unos servicios mínimos «que garanticen la vida y la salud de las personas residentes en función de sus necesidades», según recoge la orden publicada ayer por el Departamento de Trabajo y Justicia. Esa atención garantizada incluye «los servicios precisos para levantarse y acostarse (incluida la realización de cambios posturales, etc), para su asistencia sanitaria (medicación, curas...), para su higiene personal básica y para la alimentación y suministro de medicación».

En concreto, en las residencias se deberá mantener el 50% del personal gerocultor o asimilado que realiza la atención directa, salvo en el horario habitual de las comidas, de 8.00 a 10.30 horas y de 20.00 a 22.00 horas, cuando los servicios se elevarán al 60%, por ser los momentos de mayor actividad en los centros. En el turno de noche, se prestará servicio por el 100% del personal de atención directa y las tareas a desarrollar «serán única y exclusivamente las configuradas como de atención directa». Idénticos porcentajes se deberán garantizar en centros de día y viviendas comunitarias. El personal de limpieza, en cambio, se mantendrá al 20%, igual que para el personal de lavandería.

La orden pública también advierte de las consecuencias del incumplimiento de estos servicios decretados, que «no podrán ser perturbados por alteraciones o paros del personal designado para su prestación». En caso de producirse, añade, «serán considerados ilegales y quienes los ocasionaran incurrirán en responsabilidad, que les será exigida de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente».

Distinto punto de partida

No parece fácil que se deshaga el ovillo de un día para otro. Las posturas difieren hasta en el punto de partida de la negociación. ELA, sindicato mayoritario en el sector -con el 60,40% de representación- defiende la firma de un convenio sectorial que recoja los avances logrados en los de empresa y a partir de ahí se trasladen mejoras salariales y de otro tipo que beneficien a todos los centros. Esta estrategia, afirman, pretende blindar los acuerdos, vistas las últimas reformas laborales. La patronal, en cambio, no está dispuesta a negociarlo todo en un mismo paquete y no quiere mezclar la negociación del convenio sectorial con los de empresa.

A partir de ese distanciamiento, los puntos de la discordia remiten a cuestiones salariales y de mejoras de las condiciones laborales. ELA sitúa su objetivo en lograr homologar el salario base del sector a la media de los trabajadores de la Administración foral y local. Según la central, en otros servicios privatizados con presencia mayoritaria de trabajadores varones, las diferencias salariales alcanzan los 6.000 euros anuales (30%). La patronal subraya que un auxiliar cobra 1.400 euros al mes y trabaja 35 horas semanales.

La protesta afectará desde mañana a todos los centros concertados de mayores, incluidos los de día

5.000 trabajadoras están llamadas a los paros, que afectarán a miles de usuarios con dependencia

Las negociaciones se prevén largas, pero el arranque de la huelga podría acelerar los acercamientos, dada la afectación a los usuarios que se pueda causar, pese a los servicios mínimos decretados. Tendrán un mes de margen hasta la siguiente convocatoria para finales de octubre. Mañana mismo, ELA se concentrará a las 11.30 horas frente a la Diputación en la plaza Gipuzkoa de Donostia, de donde partirá en manifestación. LAB, que no se ha sumado a la convocatoria, realizará por su cuenta concentraciones a favor de la negociación.