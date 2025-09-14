Rescatan en helicóptero a dos octogenarios guipuzcoanos en Huesca

Borja Alonso San Sebastián Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:45 Comenta Compartir

Dos guipuzcoanos de 83 y 79 años han sido rescatados con helicóptero este domingo en Huesca tras sufrir una sobrecarga muscular y agotamiento. El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GRIEM) ha recibido un aviso a las 15.10 horas que alertaba de la situación de los dos senderistas, naturales de Irun, incapaces de continuar con su actividad. Tras sobrevolar la zona y localizar a los varones, ambos han sido evacuados y trasladados en la aeronave hasta el Hospital San Jorge de la localidad de Huesca.

Una situación parecida tuvo lugar este pasado viernes en Ordesa con el rescate de otro senderista guipuzcoano de 51 años. El dispositivo se activó a las 8.30 de la mañana, cuando se dio a conocer que un vecino de San Sebastián había sufrido un esquince de tobillo mientras practicaba senderismo en las inmediaciones del refugio de Góriz. Después de que el GRIEM localizase al senderista, fue evacuado y trasladado a la pradera de Ordesa, donde continuó por sus propios medios.