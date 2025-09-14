Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de un rescate ajeno a la información en Panticosa.

Rescatan en helicóptero a dos octogenarios guipuzcoanos en Huesca

Los dos senderistas de Irun fueron trasladados al hospital tras sufrir una sobrecarga muscular y agotamiento durante su actividad

Borja Alonso

San Sebastián

Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:45

Dos guipuzcoanos de 83 y 79 años han sido rescatados con helicóptero este domingo en Huesca tras sufrir una sobrecarga muscular y agotamiento. El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GRIEM) ha recibido un aviso a las 15.10 horas que alertaba de la situación de los dos senderistas, naturales de Irun, incapaces de continuar con su actividad. Tras sobrevolar la zona y localizar a los varones, ambos han sido evacuados y trasladados en la aeronave hasta el Hospital San Jorge de la localidad de Huesca.

Una situación parecida tuvo lugar este pasado viernes en Ordesa con el rescate de otro senderista guipuzcoano de 51 años. El dispositivo se activó a las 8.30 de la mañana, cuando se dio a conocer que un vecino de San Sebastián había sufrido un esquince de tobillo mientras practicaba senderismo en las inmediaciones del refugio de Góriz. Después de que el GRIEM localizase al senderista, fue evacuado y trasladado a la pradera de Ordesa, donde continuó por sus propios medios.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La locura del alquiler: 150 solicitudes en una noche de toda Gipuzkoa para una vivienda en Arrasate
  2. 2 Bandera de La Concha: clasificaciones de las regatas en categoría masculina
  3. 3

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute
  4. 4

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Real Madrid. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  5. 5 Saioa Alkaiza renuncia al premio Igartza «por la implicación de CAF en el genocidio de Palestina»
  6. 6 Jorge Lorenzo denuncia una estafa de 200.000 euros debido a la noria que compró en Italia: «La situación es surrealista»
  7. 7

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute
  8. 8 La alpinista Edurne Pasaban sube 4.400 metros en Nepal junto a su hijo de 8 años: «Ha sido una experiencia emocionante»
  9. 9 Joan Manuel Serrat: el invitado estrella de la Bandera de La Concha que también animó a su equipo en San Sebastián
  10. 10

    Talleres de Gipuzkoa cambian cada día decenas de airbags defectuosos por un error de fábrica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Rescatan en helicóptero a dos octogenarios guipuzcoanos en Huesca

Rescatan en helicóptero a dos octogenarios guipuzcoanos en Huesca