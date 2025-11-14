Rescatan en helicóptero a un montañero accidentado en Arditurri El herido, de 32 años, ha sido trasladado al Hospital Donostia

Un montañero ha tenido que ser rescatado en helicóptero tras sufrir un accidente cuando caminaba por la zona minera de Arditurri, en Oiartzun, en el parque natural de Peñas de Aia.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, pasadas las 12.00 horas, una llamada realizada a SOS Deiak comunicaba la caída de un senderista de 32 años cuando caminaba junto al río en Arditurri.

Para el rescate han sido movilizados recursos de bomberos, Osakidetza, así como el helicóptero de la Ertzaintza con miembros del grupo de montaña de la Unidad de Vigilancia y Recate (UVR).

Finalmente, el herido, debido a las condiciones del terreno, ha tenido que ser rescatado por la aeronave que le ha trasladado hasta el helipuerto de las instalaciones de bomberos de San Sebastián. Desde allí, una ambulancia le ha trasladado al Hospital Donostia.