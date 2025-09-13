Rescatan en helicóptero a un ciclista accidentado en Urbia
La persona herida ha sido trasladada a un centro hospitalario para ser atendida de los heridas
Borja Alonso
Sábado, 13 de septiembre 2025, 19:00
Un helicóptero de la Ertzaintza ha rescatado a primera hora de la tarde de este sábado a un ciclista que había sufrido una caída por la zona de Urbia, en Oñati.
A la una de la tarde, un particular ha contactado con el Teléfono de Atención de Emergencias SOS Deiak 112 para alertar de la presencia de un hombre herido en una zona de monte en Oñati. Al parecer, la víctima había sufrido una caída de su bicicleta cuando transitaba por Urbia, lo que le ha provocado diversas heridas.
El Técnico de Atención de Emergencias responsable del dispositivo ha movilizado al lugar recursos de bomberos, sanitarios y efectivos de la UVR junto a un helicóptero de la Ertzaintza. Finalmente, la aeronave ha procedido al rescate del herido y a su posterior evacuación a un centro hospitalario.
