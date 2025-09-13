Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ciclista herido ha sido evacuado en helicóptero al hospital.

Rescatan en helicóptero a un ciclista accidentado en Urbia

La persona herida ha sido trasladada a un centro hospitalario para ser atendida de los heridas

Borja Alonso

Sábado, 13 de septiembre 2025, 19:00

Un helicóptero de la Ertzaintza ha rescatado a primera hora de la tarde de este sábado a un ciclista que había sufrido una caída por la zona de Urbia, en Oñati.

A la una de la tarde, un particular ha contactado con el Teléfono de Atención de Emergencias SOS Deiak 112 para alertar de la presencia de un hombre herido en una zona de monte en Oñati. Al parecer, la víctima había sufrido una caída de su bicicleta cuando transitaba por Urbia, lo que le ha provocado diversas heridas.

El Técnico de Atención de Emergencias responsable del dispositivo ha movilizado al lugar recursos de bomberos, sanitarios y efectivos de la UVR junto a un helicóptero de la Ertzaintza. Finalmente, la aeronave ha procedido al rescate del herido y a su posterior evacuación a un centro hospitalario.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un bañista en la playa de Zarautz
  2. 2 Le cobran 8,40 euros por una tónica y una manzanilla en San Sebastián: «Viaja un poco y luego te quejas»
  3. 3

    Casi tres mayores de 65 años sufren cada día algún tipo de robo en San Sebastián
  4. 4 Saioa Alkaiza renuncia al premio Igartza «por la implicación de CAF en el genocidio de Palestina»
  5. 5

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  6. 6 La Guardia Municipal identifica a 135 personas que duermen en los pabellones abandonados de Herrera
  7. 7 Los vecinos de Gipuzkoa que lamentan el cierre de una emblemática librería: «Ahí compré un tercio de mi biblioteca; es una pena»
  8. 8

    Euskotren aumenta los tramos de doble vía entre Donostia y Bizkaia para ofrecer más frecuencia
  9. 9

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»
  10. 10

    El Juzgado avala la compra de Balenciaga por Abu Dhabi Ports y Premier Marine y evita su cierre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Rescatan en helicóptero a un ciclista accidentado en Urbia

Rescatan en helicóptero a un ciclista accidentado en Urbia