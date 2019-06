Rescatan el cadáver de una persona en una cala de Ulia Una embarcación de Cruz Roja de Pasaia ha sido la que ha rescatado el cuerpo sin vida. / Arizmendi Una persona ha dado aviso esta tarde de que había un cuerpo flotando en el agua en la cala Mendiola AMAIA CHICO Miércoles, 19 junio 2019, 20:30

Una embarcación de Cruz Roja de Pasaia ha rescatado esta tarde el cuerpo sin vida de una persona en las inmediaciones de la cala Mendiola del monte Ulia, en término municipal de San Sebastián.

El Departamento vasco de Seguridad ha confirmado que Sos Deiak ha recibido sobre las 18.40 horas el aviso de un particular, que había visto un cuerpo sin vida flotando en el agua. Un equipo de rescate de Cruz Roja con base en Pasaia se ha acercado hasta el lugar y ha rescatado el cadáver. Sos Deiak había activado el helicóptero de la Ertzaintza, pero finalmente no ha sido necesaria su intervención. El cuerpo de la persona fallecida, aún sin identificar, se ha conducido a la base de Cruz Roja en el puerto pasaitarra, a la espera de que acudiera el coche funerario.