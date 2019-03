Unas rentas medias que serán referencia para los incentivos fiscales El Ejecutivo espera las aportaciones de las Haciendas forales a su propuesta para premiar a quienes ajusten los precios de los alquileres Domingo, 3 marzo 2019, 07:25

Más allá del control fiscal y de la vigilancia sobre los movimientos que genera el mercado del alquiler en Euskadi, el registro de Bizilagun aporta otra información vital para una de las intervenciones estelares que el Gobierno Vasco prepara con el fin de intentar frenar los precios e incrementar el parque de viviendas: el precio de las rentas que cobran los propietarios a sus inquilinos. Es decir, las cuantías reales que se manejan en cada municipio.

Según reconoce Mario Yoldi, esos precios «matizan algo» los más de 1.200 euros de media con los que Gipuzkoa cerró el año pasado. Contienen algo, por tanto, la estadística que maneja el Ejecutivo a partir de la encuesta de oferta inmobiliaria que completan las agencias del sector. Pero esa rebaja no supone un respiro suficiente para unos precios que siguen «siendo una barbaridad». «El hecho de que sean 1.000 euros en lugar de 1.100 euros -la media vasca- no es especialmente relevante», constata Yoldi que se fija en San Sebastián como ciudad «con especial concentración de rentas altas. En Donostia, hay poca oferta razonable y mucha no razonable», advierte.

Con el objetivo de contener esos precios, el Ejecutivo, atento también al decreto que acaba de aprobar el equipo de Sánchez, prepara una nueva medida de intervención, esta vez fiscal, que premiará a los propietarios que contengan el importe de sus rentas y los ajusten a unos índices de referencia, calculados por municipios o barrios a partir de esos importes reales que recogen los contratos registrados. Aún se desconoce cuál es ese cálculo y qué horquillas maneja para cada zona. El Departamento de Vivienda trasladó una propuesta a las Haciendas forales, y ahora están a la espera de que cada territorio realice sus aportaciones antes de hacer público el detalle y de continuar la tramitación parlamentaria.

Según avanzó en su día el Ejecutivo a este periódico, la idea es establecer una tabla gradual de rentas y de deducciones que se modularán en función de cada zona, urbana o no, capitales o no, áreas metropolitanas o no... con el fin de resultar ecuánime con todos los arrendadores.