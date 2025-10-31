Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Movilidad sostenible

Rematar la variante soterrada del Topo en Donostia costará 38 millones hasta 2027

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Rematar la variante soterrada del Topo en Donostia, que se pondrá en marcha en 2026, supondrá una inversión de 38 millones hasta 2027. Así ... lo recogen los Presupuestos vascos para 2026 de Movilidad Sostenible, en el apartado de Euskal Trenbide Sarea (ETS). De este total, casi 10 millones se destinan a compromisos futuros, hasta 2027. A esta inversión hay que sumarle el presupuesto para el proyecto de la nueva línea del Topo Altza-Galtzaraborda, de 25 millones y 10,78 millones hasta 2028 para compromisos futuros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  2. 2 La estafa a un corredor de la Behobia - San Sebastián 2025: «Estaba buscando un dorsal, lo pagué y me empezó a poner excusas»
  3. 3 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  4. 4 Al menos dos detenidos en disturbios en Pamplona por un acto de Vito Quiles
  5. 5

    Los peajes de Gipuzkoa sufrirán en 2026 la mayor subida en siete años: consulta los nuevos precios en las autopistas
  6. 6 El segundo de los fichajes de la Real Sociedad que será padre esta temporada: «Mi equipo favorito para siempre»
  7. 7 Los frenazos innecesarios ante un radar en la A-8 que ha cambiado su límite: «La señalización es mejorable»
  8. 8

    El argelino detenido por abandonar a su hijo en Donostia estudiaba en Alicante
  9. 9

    María Caballero, la dura interrogadora de Sánchez hija de un asesinado por ETA
  10. 10 El kiosko que cierra en el Centro de San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Rematar la variante soterrada del Topo en Donostia costará 38 millones hasta 2027

Rematar la variante soterrada del Topo en Donostia costará 38 millones hasta 2027