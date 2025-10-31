Rematar la variante soterrada del Topo en Donostia costará 38 millones hasta 2027
Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00
Rematar la variante soterrada del Topo en Donostia, que se pondrá en marcha en 2026, supondrá una inversión de 38 millones hasta 2027. Así ... lo recogen los Presupuestos vascos para 2026 de Movilidad Sostenible, en el apartado de Euskal Trenbide Sarea (ETS). De este total, casi 10 millones se destinan a compromisos futuros, hasta 2027. A esta inversión hay que sumarle el presupuesto para el proyecto de la nueva línea del Topo Altza-Galtzaraborda, de 25 millones y 10,78 millones hasta 2028 para compromisos futuros.
También hay dotaciones para la corta de Aginaga (14,5 millones) o la reforma de la estación de Anoeta (8,8).
PRINCIPALES INVERSIONES
-
Variante Lugaritz-Easo 28,2 millones.
-
Altza-Galtzaraborda 25,3 millones.
-
Corta de Aginaga 14,5 millones.
-
Reforma Estación Anoeta 8,8 millones.
