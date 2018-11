Reformar el modelo para acompañar a las mujeres y empoderarlas El presidente del TSJPV y la consejera de Justicia abogan por ampliar los juzgados especializados y por reforzar los servicios de asistencia A. C. SAN SEBASTIÁN. Jueves, 22 noviembre 2018, 06:22

El presidente del Tribunal Superior vasco confió en no tener que volver a reconocer que una mujer ha sido asesinada por «el fracaso» de la Justicia. Porque no llegó la orden de protección, porque no se evaluó correctamente el riesgo, porque el agresor permanece en libertad, porque... No debería haber tantas excusas ni argumentos para explicar por qué hay fallos en el proceso que tienen consecuencias irreparables. Pero los hay. Y Juan Luis Ibarra apuntó que uno de ellos es la falta de juzgados «especializados» en violencia de género y el «escaso número» de partidos judiciales que pueden prestar servicios «directos» forenses y psicosociales. El magistrado consideró, por eso, necesario «una reflexión en profundidad para reformar el modelo» con el fin de ampliar ese 5% de juzgados de Instrucción y de Primera Instancia que «tienen atribuida de manera exclusiva la competencia en materia de violencia sobre la mujer».

El presidente del TSJPV destacó la relevancia del Convenio de Estambul de 2011 y del Pacto de Estado en materia de violencia de género de 2017, como base para desplegar unas medidas ya definidas, pero a las que les falta financiación. En referencia concreta a Euskadi, Ibarra anunció que la Sala de Gobierno del TSJPV está reconsiderando el modelo de «provincializar la jurisdicción de los juzgados especializados en violencia sobre la mujer» para que las sedes situadas en las capitales atiendan a todo el territorio. El objetivo último, lograr una mejora «sensible de la calidad del servicio».

Ibarra se refirió también a la atención a las víctimas menores, que han dejado de estar «invisibilizadas» y para las que todos los ponentes pidieron no solo reconocimiento sino una atención adecuada. Ibarra habló de evitar la «revictimización» de los niños o de desterrar «la práctica judicial en la que permanecía arraigado el estereotipo de que el maltratador de la madre no es, necesariamente, un mal padre», tal y como dictó el comité para la Eliminación de la Discriminación a la Mujer de la ONU. Una sentencia aplaudida por víctimas como Patricia Fernández, quien denuncia la obligación, como le ocurrió a ella, de que los hijos mantengan contacto con progenitores que han sido condenados por maltrato.

Presupuestos

La consejera de Justicia, por su parte, incidió en que «la labor de sensibilización social debe ser constante», tanto en el plano institucional como en el conjunto de la sociedad. María Jesús San José explicó los servicios y herramientas de atención a las víctimas que dependen de su departamento, y abogó por reforzar todos los que tienen que ver con la atención social, legal y judicial, para lo que -apuntó- ya han materializado en el Presupuesto de 2019 las propuestas «oportunas» con la esperanza de que se aprueben.

La consejera insistió además en la necesidad de «empoderar a las víctimas» durante un largo proceso que empieza, recordó, tras «un calvario» vivido en privado, y que debería dejar de serlo en cuanto se toma la decisión de pedir ayuda. El mensaje que, pese a todo, debe prevalecer.