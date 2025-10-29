Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El recurso de Uba es el único de Gipuzkoa que desborda su número de plazas previsto

El servicio de acogida donostiarra cuenta con 50 menores extranjeros no acompañados, cuando la cifra asignada de plazas es de 33

M. V.

San Sebastián

Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:00

El menor de origen argelino cuyo padre ha sido detenido por la Policía Nacional acusado de traer a su hijo a Euskadi para que ... sea acogido por las instituciones vascas llevaba seis meses residiendo en el centro donostiarra de Uba, que casualmente es el más saturado de todo Gipuzkoa. En una documentación remitida ayer a las Juntas Generales por la diputada foral de Cuidados y Políticas Sociales, Maite Peña, ante una solicitud de información del PP sobre los recursos forales que albergan a menores extranjeros, la Diputación admite que, actualmente, el centro de Uba alberga a 50 menores cuando el número de plazas asignadas a este recurso es de 33. Es el único centro que acoge a más personas de las que tiene previstas.

