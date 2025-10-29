El recurso de Uba es el único de Gipuzkoa que desborda su número de plazas previsto El servicio de acogida donostiarra cuenta con 50 menores extranjeros no acompañados, cuando la cifra asignada de plazas es de 33

M. V. San Sebastián Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:00

El menor de origen argelino cuyo padre ha sido detenido por la Policía Nacional acusado de traer a su hijo a Euskadi para que ... sea acogido por las instituciones vascas llevaba seis meses residiendo en el centro donostiarra de Uba, que casualmente es el más saturado de todo Gipuzkoa. En una documentación remitida ayer a las Juntas Generales por la diputada foral de Cuidados y Políticas Sociales, Maite Peña, ante una solicitud de información del PP sobre los recursos forales que albergan a menores extranjeros, la Diputación admite que, actualmente, el centro de Uba alberga a 50 menores cuando el número de plazas asignadas a este recurso es de 33. Es el único centro que acoge a más personas de las que tiene previstas.

La respuesta de Maite Peña es bastante críptica porque la Diputación no suele desvelar los lugares donde cuenta con recursos para la acogida de menores extranjeros no acompañados, aunque en el caso de Uba es fácil de deducir que la referencia al centro DO.UB se refiere a Donostia-Uba, que es uno de los recursos más grandes con los que cuenta el ente foral. A las 33 plazas de Uba solo se le acercan las 32 que tienen asignadas las nomenclaturas DO.AM (otro centro de Donostia) y SE.SE (en Segura). En cualquier caso, ninguno de estos dos recursos ni los 21 restantes que recoge la documentación –algunos de ellos instalados en viviendas– supera las plazas asignadas. De hecho, en el total que ofrece Maite Peña se detalla que hay 162 menores para 246 plazas disponibles.

