Rectificación sobre actuación en Urbil Un error en el periódico impreso anuncia una actuación de Txirri, Mirri eta Txiribiton esta tarde que ya se celebró hace un mes Jueves, 26 septiembre 2019, 13:35

El centro comercial Urbil no acogerá esta tarde ninguna actuación del grupo Txirri, Mirri eta Txiribiton. Por un error técnico El Diario Vasco en su edición impresa recoge un anuncio que no se corresponde con la agenda para hoy del espacio comercial ubicado entre Lasarte y Usurbil. Por lo tanto el espectáculo anunciado para esta tarde no se celebrará así.