La receta de «la mejor tarta del mundo»: de hojaldre y de Hernani El influencer gastronómico Bosco Castro elabora la mítica tarta de hojaldre de Adarraga en Hernani

El influencer gastronómico Bosco Castro ha elaborado una receta que mezcla humor, descaro y tradición vasca: la famosa tarta de hojaldre de Adarraga, a la que él mismo proclama como «la mejor del mundo». El vídeo convierte a Hernani en epicentro repostero gracias al estilo provocador del creador, que arranca desafiando a su audiencia: «Me ha puesto tres vacas a que no sabías que la mejor tarta de hojaldre del mundo es de Hernani. ¿Que no sabes dónde está Hernani? Pues lo buscas».

Castro desgrana la receta a su manera, con instrucciones precisas pero envueltas en un tono cómico que ya es marca de la casa. «Cuatro placas como las que tú tienes al horno 10 minutos 52 segundos a 199 grados», ordena, antes de lanzar otro de sus dardos habituales mientras separa las yemas: «Te coges los huevos y te los cascas. Pero solo las yemas, carapán». Entre risas, añade los gramos de azúcar, gotas de vainilla y maicena, asegurando que ahora viene lo importante: «Le das lo que te gusta a ti… el meneíto».

La receta de «la mejor tarta del mundo»

La receta mantiene la esencia tradicional de la tarta de hojaldre, aunque el influencer confiesa que introduce una adaptación personal: añade nata. «Espero que en Hernani no lo tengan en cuenta, que me acojono», bromea, mientras monta las cuatro capas de la tarta —crema, mermelada de albaricoque, nata y una cubierta final libre— que, según él, «es más alta que tú».

La publicación de Castro ha disparado el interés por la tarta, que se ha convertido en objeto de deseo para miles de usuarios. Él mismo lo advierte de manera muy suya: «Apréndetela, o solo podrás comerla en el País Vasco, colibrí. Y ahora ya sabes lo que toca: te la guardas».