El peaje para camiones de la N-1 supera las previsiones y recauda un 30% más Un camión atraviesa el arco de Etzegarate que forma parte del sistema AT de cobro a vehículos pesados. / IÑIGO ROYO Los arcos de Etzegarate, Andoain e Irun ingresan 8,7 millones del 9 de enero al 31 de agosto. El 82,7% de los pasos por Andoain los han realizado vehículos foráneos, lo que demuestra que son ellos quienes soportan la mayor parte de los pagos GAIZKA LASA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 20 octubre 2018, 08:32

Al margen del ruido generado por el rediseño del sistema, ajeno a sentencias y recursos, los arcos del peaje de la N-1 que cobran a camiones siguen, infalibles, haciendo su trabajo. Por encima de los objetivos que les marcaron. Su recaudación supera las mejores previsiones. Lo hizo en los cuatro primeros meses del año y lo ha seguido haciendo en el segundo cuatrimestre. A 31 de agosto, el sistema AT ha ingresado 8,7 millones de euros, cifra que, a cuatro meses para terminar un ejercicio completo, roza la cantidad que la Diputación se propuso para todo el año: 9 millones. El dato ha sido revelado por la diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, en una respuesta parlamentaria a una pregunta formulada por EH Bildu.

La cifra desvelada, de 7.200.741,85 euros, sin Iva, confirma un ritmo recaudatorio constante de un millón pasado de euros al mes desde que los arcos empezaran a cobrar el 9 de enero. El escrito elaborado en mayo por la Diputación y las Juntas Generales para presentar su intención de interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo -el TSJPV anuló el actual peaje- recogía que el dinero ingresado por el peaje hasta el 30 de abril ascendía a 4.069.746 euros. Cuatro meses más tarde, la cantidad supera el doble.

Según la citada respuesta, los ingresos de 2018 no están comprometidos para la conservación ordinaria de este año. De esta forma, el dinero se acumula en la denominada 'cuenta de ahorro de inversiones y conservaciones extraordinarias'. Así, la Diputación «podrá analizar y planificar qué actuaciones se desean acometer en los ejercicios siguientes de manera anticipada». Los cerca de 12 millones que recaudará el sistema AT en caso de que se mantenga el ritmo de cobro -un 30% más de lo previsto-, empezarán a gastarse en los kilómetros sujetos a peaje a partir de 2019. Será el primer ejercicio en el que las mejoras y el mantenimiento de esa parte de la N-1 puedan desaparecer de los Presupuestos, es decir, no corran a cargo de los impuestos de todos los guipuzcoanos.

El ritmo de recaudación ha sido regular durante los primeros ocho meses del año, a un millón por mes

Será así el tráfico de paso por el territorio el que más contribuya al mantenimiento de la vía. Lo corroboran los datos de la auditoría encargada por Bidegi a la consultora externa independiente KPMG. Hasta abril, más de ocho de cada diez camiones -el 82,73%- que pasaron bajo el arco de Andoain eran de fuera de Gipuzkoa, contando el conjunto de recorridos que pasan por ese punto, es decir, los tramos Etzegarate-Astigarraga, Andoain-Astigarraga y Andoain-Andoain.

El arco de Irun no desaparece

El porcentaje de pasos foráneos se reduce hasta el 67,03% al analizar solo este último paso de dos kilómetros dentro de Andoain, aunque sigue siendo notablemente superior al dato de tránsito de vehículos locales. En cambio, en Etzegarate e Irun el tráfico de matrículas no guipuzcoanas se dispara. Llega hasta el 90,62% en el caso del arco fronterizo con Navarra y hasta el 96,06% en el más cercano a la muga francesa.

El pórtico de Irun perderá su función recaudatoria en el nuevo formato de peaje que se tramita en las Juntas Generales. La ubicación del pórtico podía llamar a equívocos, según el análisis conjunto realizado por la Diputación y miembros de la Comisión Europea, ya que cabía pensar que lo pretendido era cobrar en la entrada y salida de Gipuzkoa. Sin embargo, el arco colocado en la AP-8 recauda por el tramo Andoain-Astigarraga, no por el trayecto hasta Irun.

Las cifras 30% Es el porcentaje que se desvía al alza de la previsión de cobro realizada por la Diputación antes de la implantación del sistema AT. 67,03% Son los vehículos no guipuzcoanos que realizan el tramo de 2 kilómetros de Andoain que el TSJPV considera de uso local. 67,03% Las claves Recaudación regular Los arcos ingresaron hasta el 30 de abril 4 millones de euros, cifra que se ha duplicado, con un pequeño repunte, el 31 de agosto. Previsión corta El intenso tráfico pesado de la N-1 ha hecho que los 9 millones que la Diputación esperaba recaudar en todo el año se hayan ingresado prácticamente en 8 meses. Inversión Parte del dinero se ha empleado en el propio sistema y lo demás se ha acumulado en un fondo que se empleará a partir de 2019 para trabajos de mejora y mantenimiento de la N-1.

Lo que se abona hoy en este arco es el llamado «armado de tránsito» que consiste en pasar sucesivamente bajo los pórticos de Andoain e Irun, entendiendo que en ese viaje ya se cubre el tramo entre el enlace de Bazkardo en Andoain y el enlace con la AP-8 y GI-41 en Astigarraga, es decir, el tramo realmente sujeto a cobro. Por tanto, los camiones pagan en Irun por un tramo interno y no por uno externo como puede parecer estableciendo el punto de cobro cerca de la frontera.

En 2019 los trabajos de la N-1 no los financiarán los guipuzcoanos vía impuesto sino el «pago por uso»

El arco de Irun pasará a tener una función técnica de enlace entre el peaje de la AP-8 y el sistema AT

A este respecto, la diputada foral aclara que la infraestructura, cuya implantación ha costado 1.160.000 euros, mantendrá la función de «integración técnica entre el sistema canalizado y el sistema Free Flow -la de los arcos inteligentes- para poder emplear la tarjeta empleada en el peaje canalizado de Irun para efecutar el cobro en el sistema Free Flow cuando el vehículo no tenga otro medio de goago asociado en el momento de efectuar el tránsito».

La labor recaudatoria recaerá así sobre el futuro arco de Astigarrga, que cobrará un nuevo tramo reducido a 3,19 kilómetros.