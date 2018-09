Las rebajas no logran compensar una temporada de verano floja en Gipuzkoa Las rebajas de verano se han marchado oficialmente hasta Navidad y han dado un respiro al sector textil. / MONICA RIVERO La tardía llegada del estío al territorio, una de las causas principales del descenso de ventas. Los comercios guipuzcoanos han aplicado descuentos del 50 y 60% pero, a pesar de ello, la «caja se resiente» JUDITH URQUIJO SAN SEBASTIÁN. Jueves, 6 septiembre 2018, 11:50

Las rebajas veraniegas se han marchado oficialmente después de una campaña en la que las ventas no han podido compensar la floja temporada de ropa de verano que comenzó allá por primavera. El periodo estival de rebajas en los comercios guipuzcoanos se cierra sin mucho éxito tras dos meses completos de descuentos y ofertas tanto en las tiendas como en las páginas web de algunos de los establecimientos. «Siempre teniendo en cuenta que no se puede generalizar cuando hablamos del resultado de la campaña de rebajas, puesto que la casuística es muy diferente, en general el balance no es todo lo positivo que se esperaba. No se ha producido el aumento previsto en la facturación y, en los casos en los que sí, ésta no consigue equilibrar el acumulado negativo de los meses de mayo y junio», reconocen desde la Federación Mercantil de Gipuzkoa.

La llegada tardía del verano -el mes de junio no fue bueno- propició que muchos consumidores optaran por realizar sus compras con posterioridad. «Han sido meses complicados, principalmente para el subsector del equipamiento de la persona, que se vio muy afectado por la mala climatología de la pasada primavera. El comercio ha hecho un gran esfuerzo aplicando descuentos del 50 y 60% y ofreciendo género de primera calidad al que no se pudo dar salida en campaña. Pero, a pesar de ello, la caja se resiente y ello complica, por ejemplo en algunos casos, la planificación de compras para la siguiente temporada», añaden desde la Federación.

A esto hay que sumar que ya no existen las rebajas como antaño «Creo que todos los comercios hemos notado que este verano ha sido mucho más flojo que el del año pasado. Es cierto que podemos achacarlo al mal tiempo pero también hay que dejar claro que las rebajas ya no son lo que eran. Ahora es habitual encontrar descuentos a lo largo del año por lo que no esperas al cambio de temporada», relata Diana Troches, una de las dependientas de la tienda de ropa D'closet, de Donostia.

Aunque en este establecimiento no han cumplido los objetivos que se esperaban, reconocen que agosto ha sido mejor mes. «A principios de agosto se notó una subida gracias al turismo, hubo más tránsito de gente y las ventas subieron aunque la cosa tampoco fue para echar cohetes», relata la dependienta.

La responsable de Kilukamiluka de Donostia, Ane Etxebeste, está de acuerdo con Troches. Para ella tampoco han sido buenos meses. «Han sido unas rebajas muy flojas en comparación con otros años, y no solo me refiero a las de verano, las de invierno fueron parecidas», explica Etxebeste.

«Nosotros lo relacionamos con varios factores, entre ellos el mal tiempo. Junio fue un mes pasado por agua y eso se notó en las ventas, la gente no compraba tanto. En agosto remontamos un poco con la llegada de turistas a la zona, sobre todo durante la Semana Grande. Por lo demás, no llegamos a vender todo lo que teníamos previsto», relata.

Los comerciantes guipuzcoanos coinciden en que estas rebajas son una salida para seguir sobreviviendo, ya que aún luchan contra una crisis económica que los dejó tambaleándose a principios de la década. Una pelea a la que se han sumado también dos 'rivales' silenciosos pero fuertes, los grandes centros comerciales y la venta de productos por internet.

«El comercio lo está pasando mal. Algo hay que hacer para que se recupere la vida en las zonas comerciales de las ciudades. Aunque no perdemos la esperanza y poco a poco creo que vamos remontando. No solo el mal tiempo sino que los grandes almacenes y el fenómeno de internet también ha hecho mucho daño», explica la responsable de la tienda de moda Loreak, en Tolosa.

«Las rebajas son una forma de dar salida a los productos más antiguos antes de que llegue la nueva temporada. Son unos meses para tratar de salvar el año y en los que se acumula bastante género, algo que no es positivo para los comerciantes», apostilla.

Rebajas «no atractivas»

Desde la Federación Mercantil piden solicitar «de forma urgente» una reflexión sobre esta política de descuentos continuados durante todo el año que provoca que las rebajas ya no resulten atractivas. «Han perdido su impacto y ya no son esperadas por el consumidor».

Aunque al parecer quedan comercios que han cumplido todos sus objetivos en esta temporada pasada de saldos. Es el caso de la tienda de moda Corner, en San Sebastián. Su encargada está satisfecha con las ventas de este verano.

«No podemos quejarnos, hemos vendido todo lo que esperábamos tanto en estas rebajas como en las de invierno. De todas formas nuestro género no está precisamente dirigido a los turistas, estos prefieren grandes franquicias como Zara o Pull and Bear».

Tampoco ha sido una mala racha para la tienda Medio Limón de Irun. «Hemos vendido todo el genero, como en años anteriores. Agosto es un mes más flojito para los comercios de Irun, no es como San Sebastián. Es un mes en el que nos estancamos de alguna manera pero a nosotras nos sirve para organizar la próxima temporada y ponernos al día con todo. Estamos contentas con los resultados».