Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El rebaño de ovejas del pastor desaparecido en Urbia, captado por el helicóptero de la Ertzaintza.

El rebaño de ovejas del pastor desaparecido en Urbia, captado por el helicóptero de la Ertzaintza. DV

Reanudan la búsqueda del pastor desaparecido en Urbia tras ser localizado ayer a vista de pájaro el rebaño y el perro

A. Iparraguirre y O. Ortiz de Guinea

Sábado, 22 de noviembre 2025, 10:32

Comenta

La Ertzaintza ha reanudado sobre las diez de la mañana de este sábado las labores de búsqueda de un pastor de 77 años de edad ... desaparecido este pasado jueves en la zona guipuzcoana de las Campas de Urbia, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Iñigo Letamendia, uno de los surfistas más queridos: «Fue el responsable de que los niños de Zarautz dejásemos el fútbol»
  2. 2

    Localizan a vista de pájaro el rebaño y el perro del pastor desaparecido en Urbia
  3. 3 Buscan en las campas de Urbia a un pastor de Gabiria desaparecido ayer en pleno temporal
  4. 4 La marca guipuzcoana que aterriza en el centro comercial Urbil de Usurbil: tradición, diseño y sostenibilidad
  5. 5 Gipuzkoa se ha teñido de blanco en una jornada complicada en las carreteras
  6. 6 Muere Paco Marín, fundador de la ikastola Ekintza y del colegio mayor Olarain
  7. 7 Un oncólogo guipuzcoano, rumbo a Londres con la beca más codiciada de la SEOM
  8. 8 La estrategia de los 15 a 20º para mantener el hogar con calor sin que se eleve la factura de la luz
  9. 9 Verdeliss ya se prepara para la Zurich Maratón de San Sebastián: «Después de la Behobia el listón está muy alto»
  10. 10 Pensiones 2026: Así queda el cálculo para las cuantías máximas y mínimas con su revalorización

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Reanudan la búsqueda del pastor desaparecido en Urbia tras ser localizado ayer a vista de pájaro el rebaño y el perro