Ramón López de Mántaras: «La sinergia entre personas y robots ofrece mejores resultados productivos» López de Mántaras acudirá esta tarde al campus de MU para hablar de inteligencia artificial. / MICHELENA Director del Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial del CSIC El ingeniero catalán, uno de los grandes expertos mundiales en Inteligencia Artificial, ofrece esta tarde en Arrasate una charla sobre su impacto en la industria y la sociedad IKER MARÍN SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 17 octubre 2018, 06:39

Ramón López de Mántaras (Barcelona, 1952), director del Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), se muestra encantado con la cita de esta tarde en Arrasate. «Yo estudié cuatro años allí, en la Escuela Politécnica Superior de Mondragon Unibertsitatea», dice con ilusión. En el Aula Magna de este centro impartirá López de Mántaras, uno de los grandes expertos en Inteligencia Artificial (IA) que hay en el mundo, una charla titulada 'La Realidad de la Inteligencia Artificial; su impacto en la industria y en la sociedad'. Un ámbito que domina con precisión este ingeniero electrónico que decidió dedicarse a la IA después de que un profesor le dijera en el instituto que «Neil Armstrong pisó la luna gracias a la electrónica».

Además de explicar en que punto está el desarrollo de la IA y en que ámbitos diarios se utiliza, insistirá en que «hay unas expectativas desmesuradas sobre lo que es la IA» y dejará claro que «las máquinas nunca van a tomar el control del planeta». Tiene claro, eso sí, que el binomio formado por las personas y las máquinas funciona a nivel laboral pero que será siempre «el juicio humano» el que se impondrá.

- Lo primero, ¿qué es exactamente la inteligencia artificial?

- Es el estudio de las actividades inteligentes mediante su programación en ordenadores. En los humanos está claro lo que es. La capacidad de comprender, razonar, aprender, comunicar, reconocer los objetos, resolver problemas y tomar decisiones. Esas competencias las tenemos los seres humanos gracias a nuestra inteligencia. También algunos animales la tienen a su manera. Y la inteligencia artificial lo que pretende es reproducir esta capacidad inteligente en máquinas y robots.

- Hay muchos tipos de máquinas. Aquellas que aplican la IA, ¿cómo de inteligentes son?

- Desde un punto de vista tecnológico y electrónico se ha avanzado muchísimo en los últimos 60 años. Actualmente hemos conseguido que las máquinas con IA tengan competencias o realicen tareas muy complejas a un nivel a veces superior al del ser humano. Como por ejemplo, jugar al ajedrez, tomar decisiones empresariales o detectar tumores cancerosos en imágenes. Pero hemos de tener claro que son sistemas que saben hacer bien una única cosa. No como los seres humanos, que tenemos una versatilidad para hacer distintas tareas.

La cita Lugar Campus de Arrasate de la Escuela Politécnica Superior de MU. Día y hora Hoy a las 16.30, gratis. Participantes Ramón López de Mántaras, Carlos Uranga y Eduardo Beltrán de Nanclares. Inscripciones 943 794 700.

- Máquinas y robots con IA pero que solo hacen una única cosa. La sensación parece la contraria.

- Pues no. Cada sistema de inteligencia artificial se diseña y programa para que sea capaz de hacer una sola cosa. Y suelen ser tareas que nos sirven a los humanos para tomar mejores decisiones y trabajar en equipo con ellas, nos complementan. A pesar de estos avances la inteligencia humano es todavía mucho más avanzada. Yo no sé únicamente jugar al ajedrez, sé hacer un montón de cosas distintas. Tenemos conocimientos de sentido común, conocimientos generales sobre el mundo, sabemos muchas cosas que las máquinas no pueden aprender. La inteligencia artificial es muy, muy distinta de la inteligencia humana. La IA hoy en día tiene muy poco que ver con la inteligencia humana, están muy alejadas. La inteligencia humana sigue siendo el referente. Y estamos intentando que la IA llegue a ser más competente, pero estamos muy lejos. Hemos avanzado muy poco en estas seis décadas en el objetivo de que las inteligencias artificiales sean más generales.

- Cuando a una máquina de IA se le programa para un objetivo y este se le cambia por otro, ¿qué sucede?

- Si a una máquina ya programada para una cosa le instalamos un nuevo software para hacer otro cometido diferente ya no puede hacer el primero. Eso es lo que se llama olvido catastrófico. Solo aprenden a hacer una cosa muy bien pero si se les ensaña a hacer otra distinta se olvidan de la anterior. Este es un tema que está en proceso de investigación y creo que en un periodo de 5-10 años habrá avances. Conseguiremos máquinas que sean más genéricas, multitarea.

- ¿Estamos viviendo, por lo tanto, los primeros pasos de la IA?

- En la cita de hoy voy a desmitificar un poco todo lo que se dice sobe la IA, se está exagerando mucho en este sentido. Hay unas expectativas desmesuradas de lo que es la IA, hay una concepción errónea sobre el tema. Parece que cuando una máquina sabe hacer algo muy bien va a saber hacer todas las cosas de manera perfecta y no es así. El objetivo a medio plazo es que todas las máquinas logren tener conocimientos de sentido común.

- ¿Sentido común?

- Sin este rasgo nunca podrán tener conocimientos generales ni podrán comprender el lenguaje, ni darle sentido a lo que ven gracias a sus cámaras de visión artificial. Una máquina o robot de IA puede ver una imagen de una persona apoyada en una pared y reconocerá ambos elementos pero no sabrá que las personas no pueden atravesar las paredes. Es decir, no tienen sentido común. Hay millones y millones de conocimientos de sentido común que todos conocemos y no los estudiamos en las escuelas ni en las universidades, las sabemos por evidencias y propias experiencias. La máquina no sabe todo esto. Y también me gustaría dejar claro que no debemos preocuparnos por lo que vemos en las películas de ciencia ficción, donde los robots toman el control del mundo, que se revelan, nada de eso. Son tonterías, esto nunca va a pasar.

- Dejando de lado su control planetario, ¿hay que preocuparse por algún tipo de uso relacionado con la IA?

- Sí que hay problemas que son mucho más cercanos en este sentido. Por ejemplo, las amenazas a nuestra privacidad. La IA facilita el control de la ciudadanía, el gran hermano. También puede ser problemático que a los sistemas de IA se les de demasiada autonomía y pueden causar problemas, por ejemplo con las armas autónomas. Drones o tanques autónomos que puedan decidir cuándo disparar y sobre qué objetivo, algo que se hace hoy en día.

- Su charla en Arrasate va a estar centrada en la industria, ¿sustituirán a medio plazo los robots a las personas en los puestos de trabajo?

- En términos de eficiencia, coste y calidad está claro que las máquinas aportan a las empresas pero debemos tener claro que los robots están para ayudar, no para sustituir. Es la clave. Hay una corriente que defiende que la inteligencia humana es sustituible. Pero por muy sofisticado que sea el sistema de IA, aunque tome una decisión que pueda ser correcta, no significa que no haya que evaluar su decisión. Y ese trabajo es de los humanos. Porque puede haber muchas variables que la máquina no puede valorar. Es un grave error tender a sustituir alegremente a una persona por un sistema de IA.

- Es partidario por lo tanto de la colaboración entre humanos y robots.

- Se ha comprobado que la sinergia entre los humanos y los robots de IA que trabajan juntos funciona, esa unión persona-máquina está produciendo resultados superiores a cualquiera de los dos por separado. Y esto se ha comprobado una u otra vez en diagnósticos médicos e industriales. Una máquina siempre necesitará el juicio humano para complementarlo, porque la máquina no puede distinguir entre una correlación y una causalidad. Cuando dos hechos se dan a la vez, la máquina no sabe si uno es causa del otro. Por ejemplo, una máquina es imposible que pueda saber que no es el canto del gallo el que provoca que amanezca sino que es al revés. El juicio humano es necesario.