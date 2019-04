El RACVN considera «inaceptable» la situación de las ITV en Gipuzkoa Imagen de archivo del colpaso en las ITV de Gipuzkoa / ARIZMENDI Solicita al Gobierno Vasco nuevas estaciones para el territorio IKER MARÍN Miércoles, 10 abril 2019, 13:24

El Real Automóvil Club Vasco Navarra (RACVN) considera «inaceptable» la situación actual del colapso en las estaciones de ITV de Gipuzkoa. Lo califican como un «problema grave» que las autoridades competentes, «en este caso la consejería de Industria del Gobierno Vasco y las empresas concesionarias deben solventar lo antes posible». Desde esta entidad instan al departamento que dirige Arantza Tapia a «solucionar de manera rápida y efectiva» un problema que «afecta a los automovilistas en su economía y seguridad», señalan. Tienen claro desde el RACVN que la solución «pasaría por la licitación y apertura de más estaciones de ITV en el territorio» para que sean capaces de absorber toda la demanda.

Una de las razones para llegar hasta este punto de colapso la sitúan en la nueva normativa que aumenta el tiempo de las pruebas pero también en que «nos encontramos con un parque de vehículos mayor que hace algunos años y más envejecido». Señalan que a 31 de diciembre de 2018 había en Gipuzkoa 31.247 vehículos más que hace una década. «Esta situación hace necesario que se realicen más pruebas y en periodos menores de tiempo. Sin embargo, el número de estaciones de ITV no ha crecido en nuestro territorio», comentan.

Todo ello hace, en su opinión, que «las autoridades no son capaces de responder a la demanda actual de los usuarios, no garantizando el poder realizar las pruebas en plazos asumibles, pero sí pueden multar a esos mismos usuarios por no haber realizado esas pruebas dentro de los plazos».

Una vez más, reclaman desde el RACVN, una ITV móvil permanente para «Donostia y/o otros núcleos de población con un gran parque de vehículos de dos ruedas» y por último, ponen también en el foco la situación de camiones y autobuses que a partir del quinto año de matriculación deben pasar la prueba cada 6 meses, igual que las ambulancias, a partir del sexto año, y los automóviles o vehículos mixtos adaptables, es decir, furgonetas o todoterrenos