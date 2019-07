RACVN apuesta por la prudencia y la convivencia en la carretera En el club han querido hacer hincapié en el aumento de turistas en verano, quienes no conocen la ciudad ELENE MENDIOLA Martes, 2 julio 2019, 13:36

El verano ha llegado y con este las vacaciones. Así, las salidas en coche, los viajes a otras comunidades autónomas o los recorridos a la playa en moto y coche se vuelven habituales. Asimismo, los peligros que la carretera supone se ponen de manifiesto con cada siniestro. Por ello, esta mañana el presidente de RACVN , Pedro Martínez de Artola, ha querido remarcar la necesidad de «tener prudencia» y recordar que «en la carretera no estás solo, convives con otros conductores, ciclistas, motociclistas y también peatones».

Es en los últimos, en concreto, sobre los que se ha puesto el acento en la campaña del club de este año. 'Convivencia urbana, seguridad vial urbana' es el nombre que se ha escogido para ella, debido a la necesidad de mantener «la convivencia entre los distintos colectivos que componen la movilidad urbana durante los meses de verano, en la que toman parte muchos turistas y visitantes, que no conocen tan bien los municipios«, añade Martínez de Artola.

Además, el presidente de RACVN ha querido remarcar los obstáculos a los que se enfrentan estos turistas: «Para empezar, estos no suelen viajar en coche, por lo que, cuando llegan, alquilan uno. Esto es, conducen un vehículo que no es suyo y que no conocen bien. Por otro lado, la señalización en España es pésima, y contiene problemas de visibilidad en muchos casos; a lo que debemos añadir el desconocimiento de las vías por parte de los visitantes» por ello «debemos tenerpaciencia con ellos».

Respecto a los problemas con las señales de tráfico, desde RACVN han aclarado que ellos han intentado que los Ayuntamientos se hagan cargo, pero que, en la mayoría de casos, lo que reciben por parte de estos es una notificación de que han recibido su propuesta. Asimismo, Pedro Martínez Artola ha querido hacer hincapié en la importancia de «respetar las preferencias, también los semáforos y la señalización», y llama «a la prudencia de cada uno». Esto es, se busca el compromiso por parte de instituciones pero también de los ciudadanos.

No solo hace referencia en este caso a conductores, sino también a peatones -quienes deberían esperar hasta que el semáforo se ponga en verde-, ciclistas -se recomienda el uso de casco y prendas apropiadas, asimismo, se exige la circulación por el bidegorri de los mismos-, motociclistas -igualmente se remarca la importancia de la vestimenta y el casco, además de la velocidad- y, también, a aquellos que andan en patinete eléctrico. Estos «no deben obstaculizar las zonas peatonales, sino ir por el carril bici a la velocidad adecuada», concreta el presidente de RACVN.

Por último, el club ha querido ofrecer algunos consejos para disfrutar de las vacaciones de una forma más segura: «En primer lugar, antes de salir hacer una revisión al vehículo en el mecánico; preparar la documentación necesaria; no llevar el vehículo sobrecargado y colocar el equipaje de forma que no se pueda desplazar dentro del coche; usar siempre el cinturón de seguridad; o descansar cada 2 horas, en áreas preparadas para ello», entre otros.