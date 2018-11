«No me han quitado años, pero me han devuelto la vida» Aurora Garmendia y Regina García, que vuelve a poder pasear por Ordizia sin ningún dolor. / JOSETXO MARÍN La ordiziarra Regina García, de 89 años, recupera la movilidad tras someterse a una cirugía endoscópica en la columna que ha acabado con su estenosis de canal IKER MARÍN SAN SEBASTIÁN. Jueves, 15 noviembre 2018, 08:11

«Hace 15 años me operaron de las dos rodillas, tengo una prótesis en cada una, y también un marcapasos. Tengo mis cositas, sí. Pero yo vivía muy bien hasta que me empezaron a doler las piernas». Regina García tiene 89 años y es vecina de Ordizia. Es una mujer activa, que vive sola, y a la que le encanta ir por las mañanas a tomarse un café y leer el periódico a una cafetería que está junto a su casa y que, por las tardes, acude al Centro de Jubilados ordiziarra a jugar a cartas con las amigas. Incluso lleva las cuentas de las manos jugadas. A pesar de esos «pequeños achaques» antes enumerados, algo hizo hace unos meses que su cotidianidad se viera puesta en solfa de manera preocupante.

Fue una noche de octubre del año pasado cuando le empezó a molestar la cadera, «con un dolor que bajaba por la parte de atrás de las piernas», relata. No era un daño que la inhabilitara pero se preocupó y acudió al Hospital de Zumarraga donde no encontró solución. «Lo atribuyeron a la edad. Me dijeron que sería desgaste o que igual era ciática», recuerda. Tras medicarse con lo allí recetado, comprobó que el dolor no desaparecía. Visitas a un masajista tampoco hicieron que sus piernas volvieran a responder como ella deseaba. Esas molestias fueron a más y comenzaron a ser las protagonistas principales de la vida de Regina.

Tuvo que ir reduciendo sus habituales paseos y compras de la mañana, «no podía por el dolor. De hecho, llegué a pensar que iba a acabar en una silla de ruedas». Su hija, Aurora Garmendia, reconoce dos momentos que les hicieron reflexionar sobre qué le pasaba a su ama. «Un día en el propio portal de su casa, de mi brazo, me dijo que no podía salir. Tuvimos que subir a casa. Y también nos empezamos a preocupar cuando no era capaz de coger ni una percha del armario. Al estirarse le dolía». Regina interrumpe a su hija, de 61 años, para recordarle que llegó un momento en que «para ir al baño de casa, tenía que ir sujetándome a las paredes». A toro pasado, Aurora reconoce que al principio de este episodio pensó que «igual con estas edades se quejan de todo y era eso, aunque mi madre nunca había sido la típica quejica». El caso es que en unos de los cada vez más cortos paseos por Ordizia, el boca a boca hizo que un familiar de Regina y Aurora les recomendara acudir a Policlínica Gipuzkoa. «Nos dijeron que había un médico que igual nos podía ayudar», recuerda Aurora. Y así lo hicieron.

Dolor incapacitante

Lo primero que hizo Regina al entrar a la consulta del doctor Alberto Marqués fue decirle: «Si me quitas el dolor, qué abrazo te voy a dar». El médico traumatólogo recuerda que Regina llegó a Policlínica con «un cuadro de dolor lumbar que le bajaba por las piernas y le incapacitaba para estar de pie y caminar». Tras escucharle y hacer las pertinentes pruebas, el diagnóstico fue claro: estenosis de canal. Un problema de columna que hacía su paso por el quirófano inevitable. Regina fue operada este pasado julio y la vida le ha cambiado, para bien. «No me han quitado años, pero vuelvo a vivir sin dolor. Me han devuelto la vida», dice sonriente. Su hija, sin embargo, reconoce que tras la operación pasó unos días malos. «Llegaba a su casa y me la encontraba llorando. Me decía que se sentía igual, que la intervención seguro que no había salido bien y que se iba a quedar sin poder andar», recuerda. Nada de eso. A la semana volvieron a la Policlínica y le dijeron que tuviera «paciencia». A las dos semanas, volvió a la consulta del doctor Marqués. «Le quité los puntos y al mes y medio de la operación, me confirmó que estaba fenomenal y le di el alta».

Más allá de las buenas perspectivas que le ofreció el traumatólogo sobre los resultados de ese tipo de operación, hubo otro detalle que convenció a Regina para pasar por el quirófano, y fue el testimonio de otras personas mayores que han pasado por lo mismo. Recuerda Aurora que cuando estaban en el centro médico donostiarra esperando a entrar en la consulta vieron en uno de los vídeos internos que tienen puestos en las salas de espera «cómo un señor de 83 años hablaba sobre la misma dolencia de mi madre. Y ella lo vio y rápidamente me dijo que si a él le habían quitado el dolor, también se lo podrían quitar a ella». Reconoce la hija de Regina que «ese ejemplo a ella le sirvió mucho para animarse a dar el paso de entrar a quirófano. Y dar este paso le ha cambiado la vida».

Sobre esta patología y la cirugía de columna hablará esta tarde el traumatólogo Alberto Marqués en una nueva cita del ciclo Aula de Salud que se celebra en el Aquarium donostiarra desde las 19.30, con entrada gratuita hasta completar aforo. Este especialista en cirugía endoscópica de columna, galardonado con el premio Top Doctors Awards 2018 como uno de los 50 especialistas españoles más valorados, hablará sobre la utilización de esta técnica en Gipuzkoa. En tres años «hemos resuelto más de 300 casos de estenosis de canal. Explicaré en qué consiste la dolencia y qué tipo de evolución y resultados hemos obtenido», anuncia.

La estenosis de canal «es una enfermedad que no responde a la medicación. Es como si tienes una tubería que se ha llenado de cal y la única solución es vaciarla. Técnicamente lo que hacemos es quitar el tejido que aprieta los nervios y que comprime la médula», explica el doctor. Tras asegurar que la dolencia es «inhabilitante para el día a día, porque no puedes estar de pie y te obliga a estar sentado todo el día», señala que «todo el mundo con la edad de Regina tiene estenosis de canal». Sucede que «un 60% de los afectados no tiene síntomas importantes, y no hay que hacer nada, pero el 40% restante está limitado y hay que operar».

Reconoce Marqués que la gran ventaja de esta intervención está en la utilización de cirugía endoscópica, lo que conlleva «una buena y pronta recuperación». Los anestesistas, además, «como es una cirugía que no sangra y más corta que la cirugía abierta, anestesian con más tranquilidad a la gente mayor. Todo son beneficios».