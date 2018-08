«Yo quería venir al norte, pero viendo la situación me quiero ir a Francia» Mouri Moussa en el acto reivindicativo. / M. RIVERO Abdel Aziz y Mouri Moussa esperaban, muy nerviosos, una respuesta a la incierta y angustiosa situación que viven PAULA SOROETA SAN SEBASTIÁN. Martes, 7 agosto 2018, 06:31

Abdel Aziz y Mouri Moussa son dos de los migrantes que se encontraban ayer frente al Ayuntamiento de San Sebastián, y que al igual que el resto de compañeros, esperaban nerviosos posibles soluciones que puedan solventar la incierta situación en la que se encuentran. Los dos han venido a España solos, sin familia ni amigos. Abdel asegura que tiene 18 años y procede de Camerún, llegó a San Sebastián hace tres días desde Algeciras, aunque él pensaba que llegaría a Bilbao, ya que eso fue lo que les contaron al montarse en el autobús que les trajo hasta la capital guipuzcoana. Ayer acababa su tiempo límite de estancia en el centro que gestiona Cruz Roja, que era de tres días. «Estoy viviendo con Cruz Roja, hoy -por ayer- es mi último día, ahora mismo no tengo donde ir, ni dónde dormir, me quedo en la calle, no sé qué es lo que voy a hacer», lamentaba. El joven manifestó su deseo de «obtener los papeles. Sé que necesito los papeles para conseguir un trabajo, pero necesito un sitio donde comer y donde dormir, lo que quiero es ser libre, no quiero estar en la calle». Además, mostró su deseo y necesidad de «quedarse en España».

Mouri tiene 22 años y viene de Guinea Conakry. Lleva en España desde el 24 de julio, primero llegó a Andalucía, y anteayer, a San Sebastián con otros dos compañeros más. Estuvo dos días sin comer nada. En un principio, Mouri quería quedarse en el norte pero ahora lo que realmente desea es poder llegar a Francia. «En España no encuentro ninguna solución, por eso lo que quiero ahora es irme a Francia», aseveró. Mouri sí ha tenido que dormir en la calle. Ayer se marchó con cuatro compañeros suyos a Irun para poder llegar a su deseado destino: Francia.