Las siete guipuzcoanas en busca de información sobre sus antepasados posan frente a la Diputación Foral. F. de la Hera

«Queremos entender de dónde venimos»

El Defensor del Pueblo vasco apoya a siete guipuzcoanas a las que la Diputación niega el acceso a los archivos sobre sus familiares expósitos

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Lunes, 8 de diciembre 2025, 23:53

Les une un sentimiento común, una sensación de falta de identidad. Un baúl cerrado hace muchos años bajo llave que nuevas generaciones se están atreviendo ... a abrir. O, al menos, a intentarlo. Es el caso de Edurne Alberdi, Sara Etxart, Maribi Gorosmendi, Karmele Aguirrezabala, Grego Mendiguren, Esther López y Miren Epelde –estas dos últimas son madre e hija–, guipuzcoanas que buscan indagar un antiguo secreto familiar: alguno de sus antepasados fueron abandonados de recién nacidos y confiados a instituciones benéficas públicas u hospicios. Niños expósitos. Bisabuelos, abuelas o madres y padres que nunca supieron de dónde vinieron. Después de toda una vida de preguntas sin respuestas, estas siete guipuzcoanas, que cuentan con el apoyo del Ararteko, reclaman a la Diputación Foral de Gipuzkoa que les permitan acceder a los archivos relacionados con su familiar expósito, algo que les deniegan porque «dicen que nuestro interés no es legítimo. ¿No es suficiente querer saber de dónde vengo? Solo sabiendo nuestra historia podemos entender nuestro presente», coinciden.

