«Si hay vidas en juego en Errenteria, ¿quién explica que los bomberos de Donostia no salgan de manera automática?»

Los sargentos del parque de bomberos de Bidasoaldea han comparecido este miércoles en las Juntas Generales de Gipuzkoa para reclamar a la Diputación y al ... Ayuntamiento de San Sebastián que «de una vez» los parques de todo el territorio, señalando al de la capital, trabajen «en red» para «prestar el mejor servicio posible a la ciudadanía». Para ello, han pedido que «salgan automáticamente» a una llamada de emergencia para dar apoyo, sin esperar a activar el convenio existente entre las dos instituciones.

El problema surge porque el servicio no funciona de manera unificada, con la consecuencia de que, como sucedió hace dos semanas en el incendio en Hondarribia, a los bomberos de Bidasoaldea fueran a apoyarles los parques de Zarautz y de Ordizia y no el de Donostia, el más cercano de un fuego que calcinó tres hectáreas de superficie y cuya emergencia fue calificada de nivel 3, el segundo más alto y que requiere la salida de tres parques.

Por eso, los bomberos de Irun, que en la red foral se encuentran «en una isla» respecto a los otros parques gestionados por la Diputación porque el de Donostia, que también sale a Hernani, Astigarraga, Usurbil, Urnieta, Lasarte-Oria y los distritos de San Pedro, Antxo y Trintxerpe de Pasaia, está entre medias, «no nos creemos que haya voluntad para la unificación operativa de los servicios, y pedimos que al menos se salga de forma automática». Ha aclarado que «no queremos unificar el servicio, sino que la operatividad sea única».

El Plan Gipuzkoa Babestu 20-30 aprobado en 2018 en las Juntas Generales recogía el compromiso de integrar el servicio de bomberos del territorio y el de Donostia en una única red, «pero siete años después no se ha dado ningún paso», denuncian los bomberos de Bidasoaldea, «y no hay ninguna voluntad de hacerlo porque si no ya se hubiera optado por que las salidas fueran en automático. Se han puesto dos controles de emergencia (el de Donostia y el de la Diputación) en el mismo lugar, en Garbera, pero no hay ninguna relación entre ellos».

Han explicado que estas salidas automáticas ya se dan entre parques de distintos territorios. «Cuando hay una emergencia en Ermua (Bizkaia) salen desde Iurreta pero también desde Eibar, y una vez allí y tras dar la primera respuesta, valoramos si nos quedamos o no hace falta nuestra presencia».

84 salidas de Zarautz a Bidasoa

En el caso de Bidasoaldea, en 2024 fueron apoyados en 84 ocasiones por el parque de Zarautz (el traslado más común de toda Gipuzkoa), en cinco por el de Tolosa y en otras cinco por el de Donostia, «aunque estos últimos, a diferencia de los dos anteriores, no salieron de manera automática», ha transmitido el sargento Asier Goikoetxea. «Para que Donostia venga el mando nuestro tiene que llegar al lugar de la emergencia, valorar la situación y pedir la ayuda del parque de Garbera al centro de emergencias de Gipuzkoa, quienes hablan con el centro de San Sebastián, que los tienen al lado, y estos valoran con sus bomberos el caso. Los de Donostia siempre vienen», ha aclarado para no dejar dudas, «pero se pierde tiempo, algo esencial en nuestro trabajo».

Además, ha puesto el ejemplo de qué pasaría si se produjera un incendio en el centro de Don Bosco en Errenteria. «Nos corresponde a nosotros los de Bidasoaldea ir y tardaríamos diez minutos, los de Zarautz 21 minutos y los de Tolosa 25, pero los de Donostia, si salieran en automático, llegarían los primeros, en seis minutos. Solo queremos transmitir que sentimos una gran responsabilidad y queremos compartir ese peso, porque, si algo pasa en Errenteria y hay vidas en juego, ¿quién explica que los de Donostia no se mueven de manera automática?», ha preguntado.

En este sentido, las Juntas Generales tenían prevista para la semana pasada la comparecencia de Martin Ibabe, concejal de Seguridad, Bomberos y Protección Civil, para explicar desde su posición el funcionamiento del servicio y del parque de bomberos de Garbera, pero Ibabe rechazó comparecer.