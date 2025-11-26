Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Bomberos de Gipuzkoa en el incendio forestal ocurrido en Hondarribia este noviembre. Arizmendi
Reclamación de los bomberos de Bidasoa

«Si hay vidas en juego en Errenteria, ¿quién explica que los bomberos de Donostia no salgan de manera automática?»

Los sargentos del parque de Bidasoaldea denuncian que «somos una isla» en la red de emergencias de Gipuzkoa porque en la instalación de Garbera, el más cercano a ellos, «no suena la alarma automáticamente»

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:29

Comenta

Los sargentos del parque de bomberos de Bidasoaldea han comparecido este miércoles en las Juntas Generales de Gipuzkoa para reclamar a la Diputación y al ... Ayuntamiento de San Sebastián que «de una vez» los parques de todo el territorio, señalando al de la capital, trabajen «en red» para «prestar el mejor servicio posible a la ciudadanía». Para ello, han pedido que «salgan automáticamente» a una llamada de emergencia para dar apoyo, sin esperar a activar el convenio existente entre las dos instituciones.

